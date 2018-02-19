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    Витиньо: «Есть ощущение, что ход первого матча с «Црвеной Звездой» контролировал именно ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Витиньо в интревью Bobsoccer поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0).

    — Как расценивать результат первого матча с «Црвеной Звездой»?

    — Мне кажется, мы держали игру под контролем. Понятно, что проводили первый официальный матч после перерыва, плюс команда хозяев старалась действовать агрессивно, ее неистово поддерживали трибуны. И все же, есть ощущение, что ход матча контролировал именно ЦСКА.

    — В ответном матче с «Црвеной Звездой» армейцам необходимо выигрывать. Есть ли у вас предчувствия перед матчем, и каким образом лучше действовать в такой ситуации: сразу идти в атаку или начинать осторожно?

    — Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам.

    Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕК и «Янг Бойз», и попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера.

    Ответный матч между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройет в среду в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 20:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 10:43

      главное не забудь на поле что-нибудь полезное сделать а не только интервью раздавать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 февраля 2018, 00:29

      Витя, когда ты молчишь, то играешь намного лучше, даже голы иногда забиваешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 февраля 2018, 23:24

      Сам ты игрпл плохо, впрочем это не ново

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 21:36

      Победа 1-0 нас устроит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сильвербой 20 февраля 2018, 08:54

      Чтобы уверенно армейцам чувствовать, нужно выигрывать в
      два мяча.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 21:00

      так тебя вообще не видно было на поле в 1 матче а тут про какие то паруса ему дуть надо что бы выиграть

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