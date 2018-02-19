Витиньо: «Есть ощущение, что ход первого матча с «Црвеной Звездой» контролировал именно ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Витиньо в интревью Bobsoccer поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0).

— Как расценивать результат первого матча с «Црвеной Звездой»?

— Мне кажется, мы держали игру под контролем. Понятно, что проводили первый официальный матч после перерыва, плюс команда хозяев старалась действовать агрессивно, ее неистово поддерживали трибуны. И все же, есть ощущение, что ход матча контролировал именно ЦСКА.

— В ответном матче с «Црвеной Звездой» армейцам необходимо выигрывать. Есть ли у вас предчувствия перед матчем, и каким образом лучше действовать в такой ситуации: сразу идти в атаку или начинать осторожно?

— Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам.



Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕК и «Янг Бойз», и попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера.

Ответный матч между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройет в среду в Москве.