Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витиньо: «Есть ощущение, что ход первого матча с «Црвеной Звездой» контролировал именно ЦСКА»

Витиньо: «Есть ощущение, что ход первого матча с «Црвеной Звездой» контролировал именно ЦСКА»

19 февраля 2018, 20:51
6

Нападающий ЦСКА Витиньо в интревью Bobsoccer поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0).

— Как расценивать результат первого матча с «Црвеной Звездой»?

— Мне кажется, мы держали игру под контролем. Понятно, что проводили первый официальный матч после перерыва, плюс команда хозяев старалась действовать агрессивно, ее неистово поддерживали трибуны. И все же, есть ощущение, что ход матча контролировал именно ЦСКА.

— В ответном матче с «Црвеной Звездой» армейцам необходимо выигрывать. Есть ли у вас предчувствия перед матчем, и каким образом лучше действовать в такой ситуации: сразу идти в атаку или начинать осторожно?

— Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам.

Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕК и «Янг Бойз», и попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера.

Ответный матч между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройет в среду в Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Витиньо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1519063210
так тебя вообще не видно было на поле в 1 матче а тут про какие то паруса ему дуть надо что бы выиграть
Ответить
Сильвербой
1519065367
Победа 1-0 нас устроит!
Ответить
CSKA471
1519071856
Сам ты игрпл плохо, впрочем это не ново
Ответить
Dominator777
1519075762
Витя, когда ты молчишь, то играешь намного лучше, даже голы иногда забиваешь.
Ответить
OfaZavr
1519112595
главное не забудь на поле что-нибудь полезное сделать а не только интервью раздавать.
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+