Форвард «Црвены Звезды»: «ЦСКА — лучшая команда в России, когда нужно играть на счет»

Форвард «Црвены Звзеды» Александр Пешич в интервью Mozzartsport поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

«Результат в Белграде неплохой, но ЦСКА владеет преимуществом. Они играют на своем поле, чаще выступают в Европе и знают, как играть такие матчи. Но мы тоже показали, что можем играть матчи на вылет.

По рассказам о русском характере это будет игра «быть или не быть». У них отличный подбор игроков, они привыкли выступать под давлением. ЦСКА — лучшая команда в России, когда нужно играть на счет», — сказал Пешич.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезды» пройдет в среду в Москве.