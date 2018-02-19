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    Форвард «Црвены Звезды»: «ЦСКА — лучшая команда в России, когда нужно играть на счет»

    Форвард «Црвены Звзеды» Александр Пешич в интервью Mozzartsport поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    «Результат в Белграде неплохой, но ЦСКА владеет преимуществом. Они играют на своем поле, чаще выступают в Европе и знают, как играть такие матчи. Но мы тоже показали, что можем играть матчи на вылет.

    По рассказам о русском характере это будет игра «быть или не быть». У них отличный подбор игроков, они привыкли выступать под давлением. ЦСКА — лучшая команда в России, когда нужно играть на счет», — сказал Пешич.

    Матч ЦСКА – «Црвена Звезды» пройдет в среду в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 февраля 2018, 00:32

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