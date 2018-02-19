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  • Мутко: «Видеоповторы в РФПЛ появятся однозначно, но пока неизвестно в какие сроки»

Мутко: «Видеоповторы в РФПЛ появятся однозначно, но пока неизвестно в какие сроки»

19 февраля 2018, 16:43
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пообещал, что в РФПЛ в скором будущем будет введена система видеопомощи арбитра (VAR). По его словам, сроки пока не определены, но уже идет закупка оборудования и обучение персонала.

– Что думаете о видеоповторах в футболе?

– В целом я нормально отношусь, но тут требуется еще очень много регламентации. Даже тот эксперимент, что был у нас на Кубке конфедераций – было очень много нюансов. Например, когда смотрится повтор, а когда нет. Надо все регламентировать. Нужно параллельно подстраивать какие-то правила под видеоповторы.

– В Италии сейчас тестируют систему видеоповторов и там большие нарекания…

– Да-да. Здесь много вопросов. Плюс в некоторых моментах матч останавливается на 10 минут, спор начинается. Но в целом, если это дополнительная помощь судье, если он сомневается, то лишний раз посмотреть какой-то эпизод бывает очень важно. Надо подстраивать правила.

Мы уже двинулись в этом направлении. В Российском футбольном союзе создана рабочая группа, подписана дорожная карта, идет закупка оборудования на некоторые стадионы, обучение людей. Мы двигаемся в этом направлении.

– Получается, есть вероятность, что видеоповторы появятся в российском чемпионате?

– Система появится 100%, но пока нельзя сказать в какой срок, потому что тут очень много факторов. Это и соглашения, и регламент, плюс еще есть две компании аккредитованные, у которых надо закупать оборудование, это и экономика. Это все недешево, на самом деле.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (15)
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Taps
1519048852
Этого мерзавца Мудко ещё не посадили ?
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multiscan
1519051050
Видеоповторы у нас,вероятно, появятся, как и многое из того, что нам обещают, к 2030 году.
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multiscan
1519051211
Мутко, всё-таки, "засветился", а ведь просили же люди с самого "верха" не упоминать фамилию сего гражданина, пока идёт Олимпиада.
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subbotaspartak
1519052028
Кто допустил Мутака?! Гнать его наверняка!!!!!
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СШГЭС
1519056996
Как тебя, мудака, уберут, так и повторы появятся.
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lordmrv
1519058225
А у нас в своей стране опять нет пророка? Нужно обязательно чужое и за огромные деньги закупать? Возьмите для примера из хоккея (металлург Магнитогорск) - система фиксации гола, система видеоконтроля за болельщиками с возможностью анализа лиц и т.д.
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GoLenaStop
1519059187
Рыло мутное только уберите к х.. собачьим!
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Par Mezan
1519059450
Уберите этого ублюдка, чтобы не вспоминали!
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Axe111
1519061951
Животное позорное убейся
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paracetamol
1519064042
Дополнительная помощь судье-взяточнику не нужна. Делиться еще кое с кем придется.
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