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    Мутко: «Видеоповторы в РФПЛ появятся однозначно, но пока неизвестно в какие сроки»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко пообещал, что в РФПЛ в скором будущем будет введена система видеопомощи арбитра (VAR). По его словам, сроки пока не определены, но уже идет закупка оборудования и обучение персонала.

    – Что думаете о видеоповторах в футболе?

    – В целом я нормально отношусь, но тут требуется еще очень много регламентации. Даже тот эксперимент, что был у нас на Кубке конфедераций – было очень много нюансов. Например, когда смотрится повтор, а когда нет. Надо все регламентировать. Нужно параллельно подстраивать какие-то правила под видеоповторы.

    – В Италии сейчас тестируют систему видеоповторов и там большие нарекания…

    – Да-да. Здесь много вопросов. Плюс в некоторых моментах матч останавливается на 10 минут, спор начинается. Но в целом, если это дополнительная помощь судье, если он сомневается, то лишний раз посмотреть какой-то эпизод бывает очень важно. Надо подстраивать правила.

    Мы уже двинулись в этом направлении. В Российском футбольном союзе создана рабочая группа, подписана дорожная карта, идет закупка оборудования на некоторые стадионы, обучение людей. Мы двигаемся в этом направлении.

    – Получается, есть вероятность, что видеоповторы появятся в российском чемпионате?

    – Система появится 100%, но пока нельзя сказать в какой срок, потому что тут очень много факторов. Это и соглашения, и регламент, плюс еще есть две компании аккредитованные, у которых надо закупать оборудование, это и экономика. Это все недешево, на самом деле.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2018 16:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 февраля 2018, 09:19

      "Это и соглашения, и регламент, плюс еще есть две компании аккредитованные, у которых надо закупать оборудование, это и экономика. Это все недешево, на самом деле."
      в общем, они пока не определились с баблом, кто и сколько должен себе "отпилить".

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 19 февраля 2018, 22:06

      Интересно, он понимает разницу между видеоповтором и видеосалоном?

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 21:14

      Дополнительная помощь судье-взяточнику не нужна. Делиться еще кое с кем придется.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 20:39

      Животное позорное убейся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 февраля 2018, 19:57

      Уберите этого ублюдка, чтобы не вспоминали!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 19 февраля 2018, 19:53

      Рыло мутное только уберите к х.. собачьим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 19 февраля 2018, 19:37

      А у нас в своей стране опять нет пророка? Нужно обязательно чужое и за огромные деньги закупать? Возьмите для примера из хоккея (металлург Магнитогорск) - система фиксации гола, система видеоконтроля за болельщиками с возможностью анализа лиц и т.д.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 19 февраля 2018, 19:16

      Как тебя, мудака, уберут, так и повторы появятся.

      5
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 19 февраля 2018, 17:53

      Кто допустил Мутака?!
      Гнать его наверняка!!!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2018, 17:48

      Мудко: "в конце последней строки следует читать: Это всё не дёшево, на самом
      деле нужно украсть ещё, может быть последний раз удастся перед тюрьмой,
      ведь, чем "рогатый" не шутит".

      0
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