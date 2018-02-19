Мутко: «Видеоповторы в РФПЛ появятся однозначно, но пока неизвестно в какие сроки»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пообещал, что в РФПЛ в скором будущем будет введена система видеопомощи арбитра (VAR). По его словам, сроки пока не определены, но уже идет закупка оборудования и обучение персонала.

– Что думаете о видеоповторах в футболе?

– В целом я нормально отношусь, но тут требуется еще очень много регламентации. Даже тот эксперимент, что был у нас на Кубке конфедераций – было очень много нюансов. Например, когда смотрится повтор, а когда нет. Надо все регламентировать. Нужно параллельно подстраивать какие-то правила под видеоповторы.

– В Италии сейчас тестируют систему видеоповторов и там большие нарекания…

– Да-да. Здесь много вопросов. Плюс в некоторых моментах матч останавливается на 10 минут, спор начинается. Но в целом, если это дополнительная помощь судье, если он сомневается, то лишний раз посмотреть какой-то эпизод бывает очень важно. Надо подстраивать правила.

Мы уже двинулись в этом направлении. В Российском футбольном союзе создана рабочая группа, подписана дорожная карта, идет закупка оборудования на некоторые стадионы, обучение людей. Мы двигаемся в этом направлении.

– Получается, есть вероятность, что видеоповторы появятся в российском чемпионате?

– Система появится 100%, но пока нельзя сказать в какой срок, потому что тут очень много факторов. Это и соглашения, и регламент, плюс еще есть две компании аккредитованные, у которых надо закупать оборудование, это и экономика. Это все недешево, на самом деле.