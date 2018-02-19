Гол Адриано «Зениту» признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году

Тут да,не поспоришь)Динамика,скорость,все четко
Болельщики «Спартака» признали гол нападающего Луиса Адриано в ворота «Зенита» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ лучшим в 2017 году. Свои голоса за бразильца отдали 48,6% респондентов.
Второе место занял мяч полузащитника Фернандо, забитый им прямым ударом со штрафного в ворота «Ливерпуля» (1:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов (9,9%).
Замкнул тройку гол хавбека Квинси Промеса во встрече 20-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:0). За голландца проголосовало 8,6% болельщиков.
Луис @LuizAdriano_9 Адриано — автор лучшего гола #Спартак’а в 2017 году!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 февраля 2018 г.
Мяч форварда в домашнем матче с питерским «Зенитом» 27 ноября признан нашими болельщиками самым красивым в официальной группе «Спартака» @vkontakte (48,6%).
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