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  • Гол Адриано «Зениту» признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году

Гол Адриано «Зениту» признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году

19 февраля 2018, 12:37
17

Болельщики «Спартака» признали гол нападающего Луиса Адриано в ворота «Зенита» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ лучшим в 2017 году. Свои голоса за бразильца отдали 48,6% респондентов.

Второе место занял мяч полузащитника Фернандо, забитый им прямым ударом со штрафного в ворота «Ливерпуля» (1:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов (9,9%).

Замкнул тройку гол хавбека Квинси Промеса во встрече 20-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:0). За голландца проголосовало 8,6% болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ливерпуль Адриано Луис Фернандо Промес Квинси
Комментарии (17)
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VVM1964
1519034941
Гол конечно просто на заглядение - можно смотреть и смотреть .
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ZENIT84,
1519036236
шедевр
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dinar7777dinar
1519037249
шикарно !
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DOCTOR PENALTY
1519038128
Гол-красавец! Ничего не скажешь
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Football06
1519039581
А может вспомнить 5:1, и вспомнить супер удар Кузяева!? …как никак нап и хавбек разница большая по забиванию голов
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Полная Канистра
1519046128
почаще бы таких супер голов
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лёха м
1519050933
ГОЛИЩЕЕЕЕЕЕ.САМА АТАКА СУПЕР
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OfaZavr
1519054003
гол конечно великолепный вышел, любо дорого вспомнить и посмотреть вновь!
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Snerg
1519054950
До чего питерские примитвные... да у простите меня, причём тут Семак, Кузяев, 5.-1, и так далее? Ведь по русски написано:признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году? Выбирали лучший гол в 2017? Причём тут все ваши нелепые высказывания?
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Rockstody
1519113361
Тут да,не поспоришь)Динамика,скорость,все четко
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