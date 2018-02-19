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    Гол Адриано «Зениту» признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году

    Болельщики «Спартака» признали гол нападающего Луиса Адриано в ворота «Зенита» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ лучшим в 2017 году. Свои голоса за бразильца отдали 48,6% респондентов.

    Второе место занял мяч полузащитника Фернандо, забитый им прямым ударом со штрафного в ворота «Ливерпуля» (1:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов (9,9%).

    Замкнул тройку гол хавбека Квинси Промеса во встрече 20-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:0). За голландца проголосовало 8,6% болельщиков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.02.2018 12:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 20 февраля 2018, 10:56

      Тут да,не поспоришь)Динамика,скорость,все четко

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 19 февраля 2018, 18:42

      До чего питерские примитвные... да у простите меня, причём тут Семак, Кузяев, 5.-1, и так далее? Ведь по русски написано:признан болельщиками «Спартака» лучшим в 2017 году? Выбирали лучший гол в 2017? Причём тут все ваши нелепые высказывания?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 18:26

      гол конечно великолепный вышел, любо дорого вспомнить и посмотреть вновь!

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 19 февраля 2018, 17:35

      ГОЛИЩЕЕЕЕЕЕ.САМА АТАКА СУПЕР

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 16:15

      почаще бы таких супер голов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 19 февраля 2018, 16:05

      После той игры с зенитом,казалось что идти будем только вверх ,но все помнят что было в игре с ливером,обидное поражение...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 февраля 2018, 14:35

      К слову с Атлетиком, тоже был очень красивый гол.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 19 февраля 2018, 14:26

      А может вспомнить 5:1, и вспомнить супер удар Кузяева!? …как никак нап и хавбек разница большая по забиванию голов

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 14:02

      Гол-красавец! Ничего не скажешь

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 февраля 2018, 13:47

      шикарно !

      -1
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