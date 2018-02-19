Манчини: «Я бы хотел поработать в сборной Италии после окончания контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

«Работа в сборной Италии? Я уже говорил, что после окончания контракта с «Зенитом» я бы хотел попробовать поработать в сборной Италии. На этом все. Если бы у меня такая возможность была, я бы ее рассмотрел.

Как проходит первый сезон в «Зените»? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но, даже учитывая изменения, мы проводим хороший сезон. Был спад в последние месяцы — мы не могли проводить полноценную ротацию, играя в четверг. Осталось десять матчей и мы постараемся догнать «Локомотив», — цитирует Манчини портал fcinter1908.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ отставая от лидера турнира «Локомотива» на восемь очков.