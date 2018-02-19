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    Манчини: «Я бы хотел поработать в сборной Италии после окончания контракта с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

    «Работа в сборной Италии? Я уже говорил, что после окончания контракта с «Зенитом» я бы хотел попробовать поработать в сборной Италии. На этом все. Если бы у меня такая возможность была, я бы ее рассмотрел.

    Как проходит первый сезон в «Зените»? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но, даже учитывая изменения, мы проводим хороший сезон. Был спад в последние месяцы — мы не могли проводить полноценную ротацию, играя в четверг. Осталось десять матчей и мы постараемся догнать «Локомотив», — цитирует Манчини портал fcinter1908.

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ отставая от лидера турнира «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 01:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 февраля 2018, 16:19

      Когда контракт закончится , сборной Италии Манчини будет уже не нужен !

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2018, 11:56

      Кое-кому нравится поливать дерьмом мой родной Зенит. Всегда до чего-нибудь дое***ся и поставят оценку. Впрочем, дуракам полдела не показывают

      3
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      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > APchelov 20 февраля 2018, 01:46

      Надо с Зенитом чего то добиться -- очень многие этого ждут !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:33

      может даже раньше начнешь сборную тренировать чем контракт с Зенитом закончится))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 февраля 2018, 10:15

      "В добрый путь! Зенит прощай!"

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 февраля 2018, 10:05

      чао бамбино!!!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 февраля 2018, 09:42

      Если не пройдет Селтик,то к концу сезона руководству можно смело поспособствовать итальянца
      к тренерству со своей сборной!

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 февраля 2018, 07:40

      Правильно.Зенит в фнл выведи и отправляйся в италию

      -2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > bumer_moscow 19 февраля 2018, 11:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А лучше в ПФЛ!

      -4
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 19 февраля 2018, 05:31

      Если Селтик не пройдем будут конкретные вопросы к Манчинию Вперед Зенит

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 февраля 2018, 05:25

      Заканчиваются приключения итальянца в России у Роберто в Зените не получается, а может на родине и получится, ведь дома стены помогают...удачи Манчини))

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