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  • Манчини: «Я бы хотел поработать в сборной Италии после окончания контракта с «Зенитом»

Манчини: «Я бы хотел поработать в сборной Италии после окончания контракта с «Зенитом»

19 февраля 2018, 01:23
12

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

«Работа в сборной Италии? Я уже говорил, что после окончания контракта с «Зенитом» я бы хотел попробовать поработать в сборной Италии. На этом все. Если бы у меня такая возможность была, я бы ее рассмотрел.

Как проходит первый сезон в «Зените»? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но, даже учитывая изменения, мы проводим хороший сезон. Был спад в последние месяцы — мы не могли проводить полноценную ротацию, играя в четверг. Осталось десять матчей и мы постараемся догнать «Локомотив», — цитирует Манчини портал fcinter1908.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ отставая от лидера турнира «Локомотива» на восемь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (12)
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a-rakhmatov
1519007116
Заканчиваются приключения итальянца в России у Роберто в Зените не получается, а может на родине и получится, ведь дома стены помогают...удачи Манчини))
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VIKZH
1519007469
Если Селтик не пройдем будут конкретные вопросы к Манчинию Вперед Зенит
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bumer_moscow
1519015202
Правильно.Зенит в фнл выведи и отправляйся в италию
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nemolod
1519022532
Если не пройдет Селтик,то к концу сезона руководству можно смело поспособствовать итальянца к тренерству со своей сборной!
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Garrincha58
1519023921
чао бамбино!!!
Ответить
77SAM
1519024546
"В добрый путь! Зенит прощай!"
Ответить
OfaZavr
1519025624
может даже раньше начнешь сборную тренировать чем контракт с Зенитом закончится))
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VVM1964
1519026628
" Я бы хотел поработать в сборной Италии " - " Не надо откладывать на завтра , то что можно сделать сегодня " . ( " Мечты сбываются " - Газпрём ) . )))))
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APchelov
1519030571
Кое-кому нравится поливать дерьмом мой родной Зенит. Всегда до чего-нибудь дое***ся и поставят оценку. Впрочем, дуракам полдела не показывают
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dok66
1519046344
Когда контракт закончится , сборной Италии Манчини будет уже не нужен !
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