Вальверде считает победу над «Эйбаром» хорошей подготовкой к матчу с «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:0).

«Мы старались придерживаться нашего стиля игры и победить соперника таким образом. Но все равно иногда приходится подстраиваться под оппонента. Во втором тайме они владели инициативой, потому что мы не могли сломить их давление на нас.

Матч с «Эйбаром» был хорошей подготовкой к матчу с «Челси». Но каждая игра особенная, поэтому во вторник все будет по-другому. Мы поедем в Лондон и попытаемся сыграть хорошо», — сказал Вальверде.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет во вторник в Лондоне.