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    Вальверде считает победу над «Эйбаром» хорошей подготовкой к матчу с «Челси»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:0).

    «Мы старались придерживаться нашего стиля игры и победить соперника таким образом. Но все равно иногда приходится подстраиваться под оппонента. Во втором тайме они владели инициативой, потому что мы не могли сломить их давление на нас.

    Матч с «Эйбаром» был хорошей подготовкой к матчу с «Челси». Но каждая игра особенная, поэтому во вторник все будет по-другому. Мы поедем в Лондон и попытаемся сыграть хорошо», — сказал Вальверде.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет во вторник в Лондоне.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.02.2018 12:52
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