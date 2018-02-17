Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радич: «Тренер Курбис в «Алании» давал деньги игрокам и говорил: «Снимите яхту и чтоб я вас не видел»

    Бывший вратарь владикавказской «Алании» Деян Радич рассказал о специфике работы экс-тренера осетинцев Роллана Курбиса. Француз давал игрокам деньги на развлечения.

    – Чем Вас удивил Роллан Курбис?

    – Дружеским отношением даже к пацанам из дубля, которых никто не знал. Он подходил к ним и спрашивал: «Как дела у вас дома?» Еще мог прийти в столовую и раздать свои премиальные – женщинам-поварам. Премиальные у него были очень большие, двойные. Курбис – очень позитивный человек. И тренер, и менеджер – два в одном.

    – Полузащитник Алан Кусов вспоминал, что Курбис во время сборов отправлял игроков на выходные в Милан.

    – Да-да, он давал нам свои деньги и говорил: «Ребята, снимите яхту, и чтобы я вас не видел».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2018 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 18 февраля 2018, 08:47

      Балканский баклан!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 февраля 2018, 03:50

      Что-то Радич в воспоминания ударился, решил напомнить о себе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2018, 03:05

      Что то это Радич *********** как пьяная шлюха!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 февраля 2018, 21:40

      Тренер как раз для наших игроков...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11