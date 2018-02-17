Радич: «Тренер Курбис в «Алании» давал деньги игрокам и говорил: «Снимите яхту и чтоб я вас не видел»

Бывший вратарь владикавказской «Алании» Деян Радич рассказал о специфике работы экс-тренера осетинцев Роллана Курбиса. Француз давал игрокам деньги на развлечения.

– Чем Вас удивил Роллан Курбис?

– Дружеским отношением даже к пацанам из дубля, которых никто не знал. Он подходил к ним и спрашивал: «Как дела у вас дома?» Еще мог прийти в столовую и раздать свои премиальные – женщинам-поварам. Премиальные у него были очень большие, двойные. Курбис – очень позитивный человек. И тренер, и менеджер – два в одном.

– Полузащитник Алан Кусов вспоминал, что Курбис во время сборов отправлял игроков на выходные в Милан.

– Да-да, он давал нам свои деньги и говорил: «Ребята, снимите яхту, и чтобы я вас не видел».