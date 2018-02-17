Месси опасается ухода Умтити в «Манчестер Юнайтед» и просит «Барселону» принять условия француза по новому контракту

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опасается, что защитник команды Самуэль Умтити может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что у француза уже есть предложение от «красных дьяволов».

Аргентинец, являющийся огромным поклонником 24-летнего футболиста, попросил руководство сине-гранатовых, чтобы оно приняло условия Умтити по новому контракту.

Отметим, что текущее соглашение защитника, рассчитанное до 2021 года, включает в себя пункт о сумме отступных в размере 60 миллионов евро.