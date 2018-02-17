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    Месси опасается ухода Умтити в «Манчестер Юнайтед» и просит «Барселону» принять условия француза по новому контракту

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опасается, что защитник команды Самуэль Умтити может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что у француза уже есть предложение от «красных дьяволов».

    Аргентинец, являющийся огромным поклонником 24-летнего футболиста, попросил руководство сине-гранатовых, чтобы оно приняло условия Умтити по новому контракту.

    Отметим, что текущее соглашение защитника, рассчитанное до 2021 года, включает в себя пункт о сумме отступных в размере 60 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 16:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 февраля 2018, 14:11

      ПРИМИТЕ УСЛОВИЯ ПО КОНТРАКТУ, СУКИ!!!
      НЕЛЬЗЯ ЕГО ПОТЕРЯТЬ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 17 февраля 2018, 18:26

      ******** админы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 февраля 2018, 18:04

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 17 февраля 2018, 17:24

      Совсем не смотрят что пишут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 17 февраля 2018, 17:00

      У Умитити 1 год за 10 идет после перехода в Барсу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 февраля 2018, 16:50

      Кто чей поклонник?) кому 34 ?) че?)

      3
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