Вальверде недоволен, что «Барселоне» приходится играть с «Эйбаром» в субботу

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил недовольство тем, что его команде матч 24 тура испанской Примеры против «Эйбара» придется играть в субботу. Специалист желал бы, чтобы встреча состоялась на день раньше.

«Хотелось бы, чтобы матч в Эйбаре был сыгран в пятницу. Перед игрой с английским «Челси» один день на подготовку как минимум не помешал бы. А так мы уступим в функциональной готовности», – считает специалист.

Игра в Лондоне состоится 20 февраля и начнется в 22:45 по Москве.