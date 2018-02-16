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    Набиуллин и Оздоев – в заявке «Зенита» на третий сбор

    Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба опубликовала заявку Роберто Манчини на тренировочный сбор в Риме.

    Отметим появление в списке защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, перешедших из «Рубина».

    Вчера сине-бело-голубые уступили «Селтику» (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

    Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин.

    Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев.

    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

    Подготовка петербургского клуба завершится 20 февраля – за два дня до ответной встречи с «кельтами».

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.02.2018 14:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 17 февраля 2018, 11:21

      Зениту нужен креативный игрок типа Данни. Паредес с этой ролью явно не справляется............

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 февраля 2018, 20:44

      Вчерашняя игра в очередной раз очень разочаровала и вера в то, что Зенит наконец-то заиграет иссякает. Хоть заукомплектуйтесь, все играют как будто из под палки. Тренера надо в первую очередь поменять.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 февраля 2018, 19:28

      Вот это новость. Вероятно все европейские СМИ только об этом и пишут. забыв про начало ЛЧ и хет трик Фернандеша. Предвосхищаю следующую новость " Оздоев и Набиуллин считают что лавка жестковата и требуют заменить ее на , удобные для просмотра матчей своей любимой команды, кресла повышенной комфортности, как и полагается совладельцам , хотя и временным, газа и т.д.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 15:48

      Скоро поедут в аренду в Рубин

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 февраля 2018, 14:52

      Толку от сборов то, один удар в створ по воротам второго состава Селтика

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 14:45

      Что Оздоев, что Цаллагов, что Нигматуллин, что Новосельцев... До лета, а потом пристраивать в другие команды придется. Своих бы воспитанников брали, Макса того же.

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > paracetamol 16 февраля 2018, 15:03

      Нигматуллин уже карьеру закончил.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 19 февраля 2018, 21:46

      Какой смысл набирать всякую серость!

      1
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