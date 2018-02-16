Набиуллин и Оздоев – в заявке «Зенита» на третий сбор

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба опубликовала заявку Роберто Манчини на тренировочный сбор в Риме.

Отметим появление в списке защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, перешедших из «Рубина».

Вчера сине-бело-голубые уступили «Селтику» (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.



Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин.



Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев.



Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Подготовка петербургского клуба завершится 20 февраля – за два дня до ответной встречи с «кельтами».