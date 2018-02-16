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Набиуллин и Оздоев – в заявке «Зенита» на третий сбор

16 февраля 2018, 14:41
9

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба опубликовала заявку Роберто Манчини на тренировочный сбор в Риме.

Отметим появление в списке защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, перешедших из «Рубина».

Вчера сине-бело-голубые уступили «Селтику» (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Подготовка петербургского клуба завершится 20 февраля – за два дня до ответной встречи с «кельтами».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир Манчини Роберто
Комментарии (9)
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paracetamol
1518781513
Что Оздоев, что Цаллагов, что Нигматуллин, что Новосельцев... До лета, а потом пристраивать в другие команды придется. Своих бы воспитанников брали, Макса того же.
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Shogun
1518781950
Толку от сборов то, один удар в створ по воротам второго состава Селтика
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DOCTOR PENALTY
1518785331
Скоро поедут в аренду в Рубин
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raritet
1518798532
Вот это новость. Вероятно все европейские СМИ только об этом и пишут. забыв про начало ЛЧ и хет трик Фернандеша. Предвосхищаю следующую новость " Оздоев и Набиуллин считают что лавка жестковата и требуют заменить ее на , удобные для просмотра матчей своей любимой команды, кресла повышенной комфортности, как и полагается совладельцам , хотя и временным, газа и т.д.
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polt
1518803059
Вчерашняя игра в очередной раз очень разочаровала и вера в то, что Зенит наконец-то заиграет иссякает. Хоть заукомплектуйтесь, все играют как будто из под палки. Тренера надо в первую очередь поменять.
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ilichkadr
1518855663
Зениту нужен креативный игрок типа Данни. Паредес с этой ролью явно не справляется............
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