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    Нигматуллин: «Спартак» все еще может изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал основной фактор, который не позволил «Спартаку» показать достойный результат в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» на своем поле.

    «Спартак» тренируется только месяц – это стало решающим фактором. Команда находится не совсем в хорошем игровом ритме. Товарищеские матчи – это не совсем реальная проверка. Да и в товарищеских играх спартаковцы не впечатляли.

    Игра с «Атлетиком» – не трагедия. Чудес не бывает. Испанцы находятся в боевом режиме, их чемпионат в самом разгаре. «Спартак» допускал очень много ошибок. Подопечные Карерры показали уже не весенний футбол, как раньше говорили, а зимний, февральский.

    Все еще можно изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить», – считает Нигматуллин.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 10:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 февраля 2018, 10:22

      Смешно читать про то,что целого месяца(!) не хватило игрокам на подготовку к двум важным матчам! А интересно,сколько им нужно,чтоб они сыграли лучше испанского среднего клуба-два,три,четыре,пять месяцев? Или что,футболисты только недавно узнали,что им к середине февраля надо быть готовыми? Просто детский лепет про четыре сухих мяча в каталонском городе при наличии "никаковской" обороны!

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 16 февраля 2018, 17:41

      В этом и есть коварный план Карреры. Затуманить в первой игре, баски расслабятся и мы их порвем.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 февраля 2018, 17:24

      А не проще было не пропускать дома три?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 февраля 2018, 15:07

      Фигня вопрос

      2
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      Рейтинг: +23

      Тоха Спартак 16 февраля 2018, 14:57

      Ох и тяжко им будет это сделать!!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 14:10

      Спартаку достаточно и трёх мячей забить, но при этом не пропустить в свои.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 февраля 2018, 14:03

      тяжелее не пропустить, чем забить! Это сейчас проблема Спартака, которая как раковая опухоль преследует на протяжении 20 лет

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 16 февраля 2018, 13:44

      3 хотя бы забить, но Спартак явно был лучше впереди(Не по реализации конечно), но защита и вратарь откровенно провалились!

      2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 февраля 2018, 12:47

      ну насмешил,СПАСИБО,чо то много проигрывают случайно,не пора ли им пиз ...лей поткинуть,можеть зашевелятся

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 16 февраля 2018, 12:38

      Забить 4 в Бильбао !
      Не смеши мои копыта, юморист.

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