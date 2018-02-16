Нигматуллин: «Спартак» все еще может изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить»

Смешно читать про то,что целого месяца(!) не хватило игрокам на подготовку к двум важным матчам! А интересно,сколько им нужно,чтоб они сыграли лучше испанского среднего клуба-два,три,четыре,пять месяцев? Или что,футболисты только недавно узнали,что им к середине февраля надо быть готовыми? Просто детский лепет про четыре сухих мяча в каталонском городе при наличии "никаковской" обороны!
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал основной фактор, который не позволил «Спартаку» показать достойный результат в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» на своем поле.
«Спартак» тренируется только месяц – это стало решающим фактором. Команда находится не совсем в хорошем игровом ритме. Товарищеские матчи – это не совсем реальная проверка. Да и в товарищеских играх спартаковцы не впечатляли.
Игра с «Атлетиком» – не трагедия. Чудес не бывает. Испанцы находятся в боевом режиме, их чемпионат в самом разгаре. «Спартак» допускал очень много ошибок. Подопечные Карерры показали уже не весенний футбол, как раньше говорили, а зимний, февральский.
Все еще можно изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить», – считает Нигматуллин.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.