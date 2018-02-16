Нигматуллин: «Спартак» все еще может изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал основной фактор, который не позволил «Спартаку» показать достойный результат в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» на своем поле.

«Спартак» тренируется только месяц – это стало решающим фактором. Команда находится не совсем в хорошем игровом ритме. Товарищеские матчи – это не совсем реальная проверка. Да и в товарищеских играх спартаковцы не впечатляли.

Игра с «Атлетиком» – не трагедия. Чудес не бывает. Испанцы находятся в боевом режиме, их чемпионат в самом разгаре. «Спартак» допускал очень много ошибок. Подопечные Карерры показали уже не весенний футбол, как раньше говорили, а зимний, февральский.

Все еще можно изменить. Например, забить четыре мяча и не пропустить», – считает Нигматуллин.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.