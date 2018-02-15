Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин не полностью доволен «Ростовом» в межсезонье

15 февраля 2018, 09:16
6

«Ростов» в минувший вторник отправился на третий подготовительный сбор, который пройдет в испанской Малаге. Главный тренер команды Валерий Карпин поделился задачами, которые будут решаться на нем.

– На первых двух сборах мы набрали объем, теперь необходимо уделить внимание скорости и резкости. Не забудем и про тактику. Будем оттачивать те моменты, над которыми работали раньше.

– Физические нагрузки станут меньше?

– Нельзя так говорить, просто они изменятся. Тренировки станут короче, но интенсивность на них увеличится.

– Впереди у команды три контрольных матча.

– Теперь задачи игроков станут другими. Те, кто прошел с нами все этапы подготовки, должны будут провести на поле 90 минут в какой-то из игр. Не будет прежней ротации.

– Многие футболисты отмечают, что уже сейчас чувствуют себя хорошо и готовы к возобновлению сезона.

– Не уверен, что они готовы на сто процентов. У нас еще есть время, чтобы набрать хорошую форму. Если игроки выполнят все задачи, которые перед ними поставлены, то уже можно будет говорить о готовности.

Да, мы выглядим нормально, но это касается объема. Повторюсь, сейчас надо сделать упор на скоростной, «рваной» работе, которая необходима для рывков во время матчей. Во время третьего сбора предложим им упражнения, которые выведут их на необходимый уровень подготовки.

– «Ростов» много забивает во время контрольных игр. Как оцениваете действия команды в атаке?

– Не могу сказать, что полностью всем доволен. Нам есть над чем работать. Это касается и игры в защите. Что касается атаки, нам нужно больше времени, чтобы наладить игру впереди.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1518675779
Нормальные осторожные слова тренера команды, которой предстоит, как минимум удержать позиции в середине таблицы. Некоторые отчаянно будут пытаться подняться после паузы. Ростову качественной подготовки, а боссам создать спокойную обстановку в команде и вокруг неё!
Ответить
vgarakh
1518681653
Удачи ребятам весной.
Ответить
Axe111
1518699478
Удачи
Ответить
Таганский
1518733419
Валера!! Кнут тебе в руки!! Мы против не будем..
Ответить
Black Giz
1518759637
Надеюсь Карпин сможет вывести команду из стагнации. Сельмаш, вперед!
Ответить
GoLenaStop
1518796981
Удачи, РОСТСЕЛЬМАШ!!!
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
16
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+