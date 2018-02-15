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    Карпин не полностью доволен «Ростовом» в межсезонье

    «Ростов» в минувший вторник отправился на третий подготовительный сбор, который пройдет в испанской Малаге. Главный тренер команды Валерий Карпин поделился задачами, которые будут решаться на нем.

    – На первых двух сборах мы набрали объем, теперь необходимо уделить внимание скорости и резкости. Не забудем и про тактику. Будем оттачивать те моменты, над которыми работали раньше.

    – Физические нагрузки станут меньше?

    – Нельзя так говорить, просто они изменятся. Тренировки станут короче, но интенсивность на них увеличится.

    – Впереди у команды три контрольных матча.

    – Теперь задачи игроков станут другими. Те, кто прошел с нами все этапы подготовки, должны будут провести на поле 90 минут в какой-то из игр. Не будет прежней ротации.

    – Многие футболисты отмечают, что уже сейчас чувствуют себя хорошо и готовы к возобновлению сезона.

    – Не уверен, что они готовы на сто процентов. У нас еще есть время, чтобы набрать хорошую форму. Если игроки выполнят все задачи, которые перед ними поставлены, то уже можно будет говорить о готовности.

    Да, мы выглядим нормально, но это касается объема. Повторюсь, сейчас надо сделать упор на скоростной, «рваной» работе, которая необходима для рывков во время матчей. Во время третьего сбора предложим им упражнения, которые выведут их на необходимый уровень подготовки.

    – «Ростов» много забивает во время контрольных игр. Как оцениваете действия команды в атаке?

    – Не могу сказать, что полностью всем доволен. Нам есть над чем работать. Это касается и игры в защите. Что касается атаки, нам нужно больше времени, чтобы наладить игру впереди.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.02.2018 09:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 февраля 2018, 19:03

      Удачи, РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 февраля 2018, 08:40

      Надеюсь Карпин сможет вывести команду из стагнации. Сельмаш, вперед!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 февраля 2018, 01:23

      Валера!!
      Кнут тебе в руки!!
      Мы против не будем..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 февраля 2018, 15:57

      Удачи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 февраля 2018, 11:00

      Удачи ребятам весной.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 09:22

      Нормальные осторожные слова тренера команды, которой предстоит, как минимум удержать позиции в середине таблицы. Некоторые отчаянно будут пытаться подняться после паузы. Ростову качественной подготовки, а боссам создать спокойную обстановку в команде и вокруг неё!

      12
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