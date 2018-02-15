Бесчастных: «Атлетик» – это не команда, а закрытая корпорация, семья»

Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных, имеющий опыт выступлений за испанский «Расинг», ждет игры на встречных курсах против «Атлетика» из Бильбао в предстоящем красно-белым матче Лиги Европы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится в четверг, 15 февраля, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

– Вы пять лет выступали в Испании. Что вспомните об «Атлетике»?

– Все знают, что у них в составе только баски. Это накладывает свой отпечаток. Там не команда, а закрытая корпорация, семья. Могу сказать, что в гостях с «Атлетиком» всегда было тяжело играть. Болеть в Бильбао умеют.

Впрочем, «Расинг», не входя в элиту испанского чемпионата, против «Атлетика» показывал хорошие результаты. Мы побеждали чаще… Надеюсь, «Спартак» пройдет этого соперника. Но для этого необходимо обеспечить себе задел в счете перед выездом в Испанию. Иначе начнется нервотрепка.

– Но вы же сказали, что ждете высокой результативности. Значит, «Спартаку» надо забить дома не менее трех голов. Это реально?

– Я не вхожу в тренерский штаб команд. Поэтому не имею представления о том, какую тактику выберут соперники. Но если действительно пойдет игра на встречных курсах, то у «Спартака» появятся хорошие возможности победить даже с крупным счетом. Контратака у команды Карреры отлажена хорошо.

– Потеря Георгия Джикии – серьезная проблема для защиты «Спартака»?

– Я бы так не говорил. Безусловно, это игрок очень высокого уровня, кандидат в сборную. Однако имеющийся в «Спартаке» набор исполнителей позволяет достаточно безболезненно пережить эту потерю.