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    Бесчастных ждет веселых матчей «Спартака» с «Атлетиком»

    Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных, имеющий опыт выступлений за испанский «Расинг», считает, что болельщики вправе ждать веселого, атакующего футбола в предстоящем противостоянии красно-белых с «Атлетиком» из Бильбао.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится в четверг, 15 февраля, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    – Думаю, матчи в Москве и Бильбао получатся веселыми. Обе команды любят атаковать. Значит, может быть много голов. Скорее всего игры пройдут на встречных курсах.

    – В этом еврокубковом сезоне «Спартак» встречался с другим представителем Испании – «Севильей». Этот опыт поможет?

    – В психологическом плане – возможно. Воспоминания о победе 5:1 над «Севильей» добавит уверенности в себе. Да и вообще Лига чемпионов закаляет любую команду. Впрочем, плей-офф Лиги Европы – это тоже серьезный уровень. Слабых команд здесь нет. Конечно, «Атлетик» – не «Реал» или «Барселона». Но баски ни в чем не уступают «Спартаку». А по именам на некоторых позициях даже превосходят.

    – Какое впечатление оставили зимние сборы «Спартака»?

    – Какие-то контрольные матчи смотрел. Но мы же не знаем, какие задачи решал Массимо Каррера, как были распределены между игроками нагрузки. Выводы по сборам всегда делать сложно. Хотя ЦСКА в Белграде с «Црвеной Звездой» выглядел неплохо. Было видно, что команда хорошо поработала зимой.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2018 06:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 февраля 2018, 00:00

      Веселый футбол Спартак могет выдать!Нужно ли?

      0
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      Рейтинг: +179

      XAKACИЯ 15 февраля 2018, 15:52

      Главно чтоб "веселье" со стороны Спартака было все 90 минут...а не 70...как обычно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:21

      на поле нужна серьезная, качественная игра ну а веселье пусть после победы будет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 февраля 2018, 09:11

      Повеселиться после игры

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 февраля 2018, 07:51

      Хочется веселья после игры, а не на поле... Удачи нам!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 15 февраля 2018, 07:46

      Да как бы предстоящая игра, это не увеселительное шоу. Достаточно СЕРЬЕЗНО подойти к матчу все будет так, как задумал тренер. Уверенной победы нам!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 февраля 2018, 07:18

      нам весёлую игру не надо Только хороший футбол и победный счёт

      7
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 февраля 2018, 06:57

      Всё возможно

      3
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2018, 06:54

      Думаю будет интересная игра. Учитывая проблемы обоих клубов с обороной и хорошей атакующей линией, думаю будет много голов. Удачи Спартаку.

      5
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