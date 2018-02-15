Бесчастных ждет веселых матчей «Спартака» с «Атлетиком»

Бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных, имеющий опыт выступлений за испанский «Расинг», считает, что болельщики вправе ждать веселого, атакующего футбола в предстоящем противостоянии красно-белых с «Атлетиком» из Бильбао.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится в четверг, 15 февраля, в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

– Думаю, матчи в Москве и Бильбао получатся веселыми. Обе команды любят атаковать. Значит, может быть много голов. Скорее всего игры пройдут на встречных курсах.

– В этом еврокубковом сезоне «Спартак» встречался с другим представителем Испании – «Севильей». Этот опыт поможет?

– В психологическом плане – возможно. Воспоминания о победе 5:1 над «Севильей» добавит уверенности в себе. Да и вообще Лига чемпионов закаляет любую команду. Впрочем, плей-офф Лиги Европы – это тоже серьезный уровень. Слабых команд здесь нет. Конечно, «Атлетик» – не «Реал» или «Барселона». Но баски ни в чем не уступают «Спартаку». А по именам на некоторых позициях даже превосходят.

– Какое впечатление оставили зимние сборы «Спартака»?

– Какие-то контрольные матчи смотрел. Но мы же не знаем, какие задачи решал Массимо Каррера, как были распределены между игроками нагрузки. Выводы по сборам всегда делать сложно. Хотя ЦСКА в Белграде с «Црвеной Звездой» выглядел неплохо. Было видно, что команда хорошо поработала зимой.