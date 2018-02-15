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    Игорь Денисов останется капитаном «Локомотива» до конца сезона

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об игроках, которые восстановились от травм во время зимней паузы.

    – Все ждали возвращения Чорлуки. В каком он состоянии и кто будет капитаном во второй части сезона?

    – Все футболисты готовы сыграть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Назвать состав мы пока не можем. Есть ряд вопросов по игрокам. Что касается капитана, то в этом сезоне им остается Игорь Денисов.

    – В какой форме Эдер?

    – Он в хороших кондициях. Сможет ли Эдер сыграть все 90 минут? Посмотрим. Он очень помог нам в первой части сезона и неплохо зарекомендовал себя в чемпионате России.

    – На сборах здорово взаимодействовали Ари и Фарфан. Как оцените их игру?

    – Важно, что Ари восстановился после травмы и набрал форму. Они с Фарфаном провели хорошую работу на сборах. Оба готовы сыграть завтра.

    Завтра «Локомотив» сыграет с «Ниццей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 00:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:10

      правильно негоже менять капитана по ходу сезона чтобы человек уверенность не терял да и Игорь нормально справляется с этой ролью.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 00:56

      В этом году Игорь выглядит настоящим капитаном

      4
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