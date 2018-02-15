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  • Игорь Денисов останется капитаном «Локомотива» до конца сезона

Игорь Денисов останется капитаном «Локомотива» до конца сезона

15 февраля 2018, 00:26
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об игроках, которые восстановились от травм во время зимней паузы.

– Все ждали возвращения Чорлуки. В каком он состоянии и кто будет капитаном во второй части сезона?

– Все футболисты готовы сыграть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Назвать состав мы пока не можем. Есть ряд вопросов по игрокам. Что касается капитана, то в этом сезоне им остается Игорь Денисов.

– В какой форме Эдер?

– Он в хороших кондициях. Сможет ли Эдер сыграть все 90 минут? Посмотрим. Он очень помог нам в первой части сезона и неплохо зарекомендовал себя в чемпионате России.

– На сборах здорово взаимодействовали Ари и Фарфан. Как оцените их игру?

– Важно, что Ари восстановился после травмы и набрал форму. Они с Фарфаном провели хорошую работу на сборах. Оба готовы сыграть завтра.

Завтра «Локомотив» сыграет с «Ниццей» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Чорлука Ведран Семин Юрий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1518645400
В этом году Игорь выглядит настоящим капитаном
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OfaZavr
1518682242
правильно негоже менять капитана по ходу сезона чтобы человек уверенность не терял да и Игорь нормально справляется с этой ролью.
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