Клопп: «Миньоле? Я не знаю ничего о его будущем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, продолжит ли голкипер мерсисайдцев Симон Миньоле выступать за клуб. В 2018 году он принял участие в двух матчах.

«Никто ничего не знает о будущем.

Миньоле не попадает в состав? В футболе всегда так бывает — это ни о чем не говорит. Я не должен думать о таких вещах. Мне нужно выбрать состав на следующий матч и все. Никаких проблем», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что Лорис Кариус будет основным голкипером «Ливерпуля» до конца сезона.