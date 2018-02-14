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    Клопп: «Миньоле? Я не знаю ничего о его будущем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, продолжит ли голкипер мерсисайдцев Симон Миньоле выступать за клуб. В 2018 году он принял участие в двух матчах.

    «Никто ничего не знает о будущем.

    Миньоле не попадает в состав? В футболе всегда так бывает — это ни о чем не говорит. Я не должен думать о таких вещах. Мне нужно выбрать состав на следующий матч и все. Никаких проблем», — сказал Клопп.

    Ранее сообщалось, что Лорис Кариус будет основным голкипером «Ливерпуля» до конца сезона.

    Источник: Skysports

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    14.02.2018 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 февраля 2018, 07:03

      Они по-очереди играют до первого ляпа))))

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