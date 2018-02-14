Тренер «Атлетика» – о матче со «Спартаком»: «Неважно, какая будет погода и когда они играли официальный матч»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда дал интервью перед завтрашней встречей со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы впервые играем при такой температуре. Постараемся адаптироваться, но условия будут общими для обеих команд. «Спартак» тоже тренировался в более жарком климате, так что мы в равных условиях. Мы подумаем над согревающими кремами, но не будем придавать особого значения этому.

Завтрашняя встреча предоставляет нам возможность исправить сложившуюся негативную динамику. Большой плюс в том, что условия отличаются от тех, которые окружали нас в последнее время. Я вижу, как ребята воодушевлены и настроены на матч. Все мы хотим большего, потому что можем играть лучше. Мы настроены и жаждем переломить ситуацию. Для меня критика – это стимул.

С момента жеребьевки прошло достаточно времени, чтобы мы познакомились со «Спартаком». Мы вспоминали матч с «Локомотивом», проходивший в похожих условиях. Я стараюсь не рассуждать, кто последний раз и когда играл официальные матчи, какая будет погода. Завтра выйдут 11 игроков против других 11 игроков.

Мы испытываем уважение к «Спартаку», являющимся чемпионом России. У него есть возможность обладать хорошими игроками, причем не только российскими, но и зарубежными. Например, Фернандо отличается хорошим контролем игры. Играющий дома «Спартак» особенно силен и постарается доминировать на поле. Мы посмотрели его матч с «Севильей» и сделали выводы.

Уход Ляпорта – потеря для клуба, потому что он великий игрок. Но мы рады, что он перешел в один из лучших клубов мира. Завтра вместо него будет другой игрок, и мы надеемся, что это не скажется на игре команды», – сказал Сиганда.