Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Атлетика» – о матче со «Спартаком»: «Неважно, какая будет погода и когда они играли официальный матч»

    Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда дал интервью перед завтрашней встречей со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы впервые играем при такой температуре. Постараемся адаптироваться, но условия будут общими для обеих команд. «Спартак» тоже тренировался в более жарком климате, так что мы в равных условиях. Мы подумаем над согревающими кремами, но не будем придавать особого значения этому.

    Завтрашняя встреча предоставляет нам возможность исправить сложившуюся негативную динамику. Большой плюс в том, что условия отличаются от тех, которые окружали нас в последнее время. Я вижу, как ребята воодушевлены и настроены на матч. Все мы хотим большего, потому что можем играть лучше. Мы настроены и жаждем переломить ситуацию. Для меня критика – это стимул.

    С момента жеребьевки прошло достаточно времени, чтобы мы познакомились со «Спартаком». Мы вспоминали матч с «Локомотивом», проходивший в похожих условиях. Я стараюсь не рассуждать, кто последний раз и когда играл официальные матчи, какая будет погода. Завтра выйдут 11 игроков против других 11 игроков.

    Мы испытываем уважение к «Спартаку», являющимся чемпионом России. У него есть возможность обладать хорошими игроками, причем не только российскими, но и зарубежными. Например, Фернандо отличается хорошим контролем игры. Играющий дома «Спартак» особенно силен и постарается доминировать на поле. Мы посмотрели его матч с «Севильей» и сделали выводы.

    Уход Ляпорта – потеря для клуба, потому что он великий игрок. Но мы рады, что он перешел в один из лучших клубов мира. Завтра вместо него будет другой игрок, и мы надеемся, что это не скажется на игре команды», – сказал Сиганда.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 21:36

      вас то точно 11 будет на поле а вот у нас 12 с нашими болелами так что вам туго придётся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 20:06

      все верно, равные условия надеюсь Спартак окажется в них удачливее и лучше!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 19:56

      Всё правильно! Какая бы погода ни была, Спартак должен побеждать

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11