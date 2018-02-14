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    Куасси: «Матч с «Зенитом» будет непростым для «Селтика», но мы играем дома»

    Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Он пополнил состав шотландского клуба в 2017 после полугода в «Краснодаре».

    «Будет непросто. В России «Зенит» считается большой командой и их тренирует Роберто Манчини, который раньше был в «Манчестер Сити». Будет сложны матч против хорошей команды, но мы играем дома, и победа значительно облегчит нам задачу во второй части противостояния.

    Игроки российских клубов сильны физически и психологически, а также обладает высоким уровнем организации. Это хорошая лига, что видно по количеству команд оттуда в Лиге чемпионов и Лиге Европы», – сказал 20-летий хавбек в интервью клубной пресс-службе.

    Встреча на «Селтик Парк» состоится завтра и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Селтик»

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    14.02.2018 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 февраля 2018, 19:50

      Зенит вас и дома разорвёт, и на выезде! Тут как бы разные весовые категории у команд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2018, 14:34

      поставлю на Селтик

      -2
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