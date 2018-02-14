Куасси: «Матч с «Зенитом» будет непростым для «Селтика», но мы играем дома»

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Он пополнил состав шотландского клуба в 2017 после полугода в «Краснодаре».

«Будет непросто. В России «Зенит» считается большой командой и их тренирует Роберто Манчини, который раньше был в «Манчестер Сити». Будет сложны матч против хорошей команды, но мы играем дома, и победа значительно облегчит нам задачу во второй части противостояния.

Игроки российских клубов сильны физически и психологически, а также обладает высоким уровнем организации. Это хорошая лига, что видно по количеству команд оттуда в Лиге чемпионов и Лиге Европы», – сказал 20-летий хавбек в интервью клубной пресс-службе.

Встреча на «Селтик Парк» состоится завтра и начнется в 22:45 по московскому времени.