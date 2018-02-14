Кейн предвкушает ответный матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

лондон может и турин опрокинуть запросто.... тем более юве сейчас не тот
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметил характер своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся в Турине.
«Проявили крепкий характер, отыгравшись со счета 0:2. Дважды забили на выезде и уже предвкушаем ответный матч на «Уэмбли», – написал Кейн в твиттере.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.
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— Harry Kane (@HKane) 13 февраля 2018 г.