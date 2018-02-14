Кейн предвкушает ответный матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметил характер своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся в Турине.

«Проявили крепкий характер, отыгравшись со счета 0:2. Дважды забили на выезде и уже предвкушаем ответный матч на «Уэмбли», – написал Кейн в твиттере.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.