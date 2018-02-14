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    Кейн предвкушает ответный матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметил характер своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся в Турине.

    «Проявили крепкий характер, отыгравшись со счета 0:2. Дважды забили на выезде и уже предвкушаем ответный матч на «Уэмбли», – написал Кейн в твиттере.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: Twitter

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    14.02.2018 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2018, 18:35

      лондон может и турин опрокинуть запросто.... тем более юве сейчас не тот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 февраля 2018, 10:45

      Будет супер битва!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 14 февраля 2018, 10:44

      Молодцы, так держать. Съели бедолаг

      -1
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