Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Гришин не видит проблем для ЦСКА обыграть «Црвену Звезду» в Москве

    Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин уверен в итоговом успехе команды из России в противостоянии с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы. Специалист отметил, что счет 1:1 был бы куда лучше для армейцев, но обе команды здорово сыграли в обороне.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    – Кто должен быть больше доволен ничьей в Белграде: ЦСКА или «Црвена Звезда»?

    – Самое главное, что встреча получилась боевая, хорошая. Судя по игре, по ее ходу, обе команды заслуживали этой ничьей. Во втором тайме «Црвена Звезда» сумела произвести изменения в плане тактики, за счет чего исход матча стал непредсказуемым – игра держала в напряжении до финального свистка. Хотя, конечно, даже в таком боевом поединке хочется увидеть забитые голы. Куда лучше бы был счет 1:1 по итогам встречи в Сербии. Футбол ценен голами. Обе команды лучше сыграли в обороне, чем в нападении, хотя без огрехов не обошлась ни одна команда.

    – Потери мяча, которые допускал Алан Дзагоев, едва не привели к забитым мячам. В одном из эпизодов только Акинфеев спас ЦСКА от неминуемого гола. Как можно объяснить столь грубые ошибки столь опытного игрока?

    – Вы про эпизод в первом тайме, когда игрок «Црвены Звезды» вышел один на один? Там со стороны Алана был чисто технический брак, но у каждого футболиста такое случается. Здесь можно только так объяснить потерю. Хорошо, что Акинфеев здорово сыграл и выручил команду. В нападении было еще больше брака, но это объяснимо, потому что впереди больше плотности.

    – Кому больше на руку итоговые нули в Белграде?

    – Судя по ходу игры, судя по мастерству футболистов, думаю, у ЦСКА дома не будет проблем, и армейцы одержат победу. Армейцы, конечно, должны пройти дальше.

    – Со стороны «Црвена» казалась командой, похожей по манере ведения игры на ЦСКА. Это верное впечатление?

    – Каждая команда проповедует свой футбол, свой стиль. «Црвена» показала себя хорошей командой, просто так в 1/16 финала Лиги Европы клубы не проходят. Все знают, что «Црвена» перед этим обыграла «Кельн», а на стадии квалификации выбила из розыгрыша «Краснодар».

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 14 февраля 2018, 15:33

      Еще ничего не решено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 февраля 2018, 14:30

      Плохо, что не видит проблем, так как проблемы практически всегда есть в любом клубе, главное - вовремя их увидеть и устранить, или как минимум принять меры к их уменьшению. Надеюсь, что у Гончаренко другое мнение и он в состоянии выбрать тактику и состав на ответную встречу в Москве, от которой болельщики России ждут только победы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11