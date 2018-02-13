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    Мостовой: «Зинченко? В нынешнем «Манчестер Сити» и я, поверьте, не затеряюсь»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Базелем» и «Манчестер Сити», а также заявил, что полузащитнику «горожан» Александру Зинченко несложно проявлять себя в такой команде, как «Сити».

    – Во встрече «Базель» – Манчестер Сити» нас ждет избиение младенца?

    – Почему? Я бы не был столь категоричен. Первый матч пройдет в Швейцарии. «Базель» прекрасно понимает, что сыграет против одной из лучших команд мира, здорово подготовится. Против любых быстрых игроков можно найти противостояние. Если хозяева верно выберут тактику и выложатся на 100 процентов, смогут создать «горожанам» проблемы. Посмотрим. Наверное, «Сити» и победит, но не крупно – 1:0.

    – Даже так?

    – «Базель» же в том году доказал, чего он стоит – победил и «Бенфику», и ЦСКА, и даже «Манчестер Юнайтед». Так что не нужно смотреть на эту команду сверху вниз.

    – За «Сити» уже четыре матча в этом сезоне провел украинец Зинченко. Пример для российских игроков?

    – Причем он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

    – Не его уровень?

    – Опять же не берусь сейчас утверждать. Я много в своей жизни видел футболистов, которые поиграли и там, и сям. А их уровень никто до сих пор так толком и не знает. Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы «Манчестер Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 16:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 февраля 2018, 06:15

      Очень любил, когда в Сельте его называли Царь.

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 14 февраля 2018, 00:54

      ясно только одно - в такие команды как МС просто так не берут игроков особенно из СНГ. Зинченко своим талантом заслужил играть в МС пусть даже не на главных ролях. Еще не забывайте что парню 20 лет всего лишь и он тренируется у одного из лучших тренеров мира. Кто из русских и украинских игроков может похвастаться таким достижением?

      1
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      Рейтинг: +20

      sergor 13 февраля 2018, 22:20

      На самом деле Зинченко неплох, даже в случае возвращения всех травмированных, место минимум на скамейке запасных он забронировал а это уже немало.

      2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 13 февраля 2018, 19:29

      Мостовой передергивает. МанСити 80% времени владеет мячом потому, что игроки отличные, а не потому, что им мяч дарят.
      Любят наши ветераны-без-побед понтоваться необоснованно. Иди, Саша, мечтай дальше.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:21

      Саша, мы знаем что ты великий футболист! Не надо на всех смотреть сверху вниз!!!

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 18:40

      +++Полностью согласен с Александром. А Зинченко многие явно переоценивают.

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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 13 февраля 2018, 17:18

      Все так. А вот Зинченко пока радует и уверенностью и грамотностью на поле и усердием. Удержится ли в Сити - это вопрос. Пока ответил бы положительно. А то, что не затеряется в АПЛ - это уже точно.

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