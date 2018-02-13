Мостовой: «Зинченко? В нынешнем «Манчестер Сити» и я, поверьте, не затеряюсь»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Базелем» и «Манчестер Сити», а также заявил, что полузащитнику «горожан» Александру Зинченко несложно проявлять себя в такой команде, как «Сити».

– Во встрече «Базель» – Манчестер Сити» нас ждет избиение младенца?

– Почему? Я бы не был столь категоричен. Первый матч пройдет в Швейцарии. «Базель» прекрасно понимает, что сыграет против одной из лучших команд мира, здорово подготовится. Против любых быстрых игроков можно найти противостояние. Если хозяева верно выберут тактику и выложатся на 100 процентов, смогут создать «горожанам» проблемы. Посмотрим. Наверное, «Сити» и победит, но не крупно – 1:0.

– Даже так?

– «Базель» же в том году доказал, чего он стоит – победил и «Бенфику», и ЦСКА, и даже «Манчестер Юнайтед». Так что не нужно смотреть на эту команду сверху вниз.

– За «Сити» уже четыре матча в этом сезоне провел украинец Зинченко. Пример для российских игроков?

– Причем он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

– Не его уровень?

– Опять же не берусь сейчас утверждать. Я много в своей жизни видел футболистов, которые поиграли и там, и сям. А их уровень никто до сих пор так толком и не знает. Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы «Манчестер Сити».