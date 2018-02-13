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  • Мостовой: «Зинченко? В нынешнем «Манчестер Сити» и я, поверьте, не затеряюсь»

Мостовой: «Зинченко? В нынешнем «Манчестер Сити» и я, поверьте, не затеряюсь»

13 февраля 2018, 16:58
7

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Базелем» и «Манчестер Сити», а также заявил, что полузащитнику «горожан» Александру Зинченко несложно проявлять себя в такой команде, как «Сити».

– Во встрече «Базель» – Манчестер Сити» нас ждет избиение младенца?

– Почему? Я бы не был столь категоричен. Первый матч пройдет в Швейцарии. «Базель» прекрасно понимает, что сыграет против одной из лучших команд мира, здорово подготовится. Против любых быстрых игроков можно найти противостояние. Если хозяева верно выберут тактику и выложатся на 100 процентов, смогут создать «горожанам» проблемы. Посмотрим. Наверное, «Сити» и победит, но не крупно – 1:0.

– Даже так?

– «Базель» же в том году доказал, чего он стоит – победил и «Бенфику», и ЦСКА, и даже «Манчестер Юнайтед». Так что не нужно смотреть на эту команду сверху вниз.

– За «Сити» уже четыре матча в этом сезоне провел украинец Зинченко. Пример для российских игроков?

– Причем он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардиолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

– Не его уровень?

– Опять же не берусь сейчас утверждать. Я много в своей жизни видел футболистов, которые поиграли и там, и сям. А их уровень никто до сих пор так толком и не знает. Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардиола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы «Манчестер Сити».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Базель Манчестер Сити Зинченко Александр Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Дед Сергей
1518531533
Все так. А вот Зинченко пока радует и уверенностью и грамотностью на поле и усердием. Удержится ли в Сити - это вопрос. Пока ответил бы положительно. А то, что не затеряется в АПЛ - это уже точно.
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DOCTOR PENALTY
1518536419
+++Полностью согласен с Александром. А Зинченко многие явно переоценивают.
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Сильвербой
1518538879
Саша, мы знаем что ты великий футболист! Не надо на всех смотреть сверху вниз!!!
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Cupota
1518539388
Мостовой передергивает. МанСити 80% времени владеет мячом потому, что игроки отличные, а не потому, что им мяч дарят. Любят наши ветераны-без-побед понтоваться необоснованно. Иди, Саша, мечтай дальше.
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sergor
1518549656
На самом деле Зинченко неплох, даже в случае возвращения всех травмированных, место минимум на скамейке запасных он забронировал а это уже немало.
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kanosa
1518558863
ясно только одно - в такие команды как МС просто так не берут игроков особенно из СНГ. Зинченко своим талантом заслужил играть в МС пусть даже не на главных ролях. Еще не забывайте что парню 20 лет всего лишь и он тренируется у одного из лучших тренеров мира. Кто из русских и украинских игроков может похвастаться таким достижением?
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Ще Гевара
1518578133
Очень любил, когда в Сельте его называли Царь.
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