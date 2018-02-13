Хавбек «Халла» завершил карьеру в возрасте 26-ти лет из-за травмы головы, полученной в столкновении в Кэхиллом

Полузащитник «Халла» Райан Мэйсон сегодня объявил об уходе из футбола.

В январе 2017 года в матче АПЛ с «Челси» 26-летний футболист получил перелом черепа в результате столкновения с защитником синих Гари Кэхиллом.

Хавбеку была сделана операция по спасению жизни, в ходе которой Мэйсону вставили в череп 14 металлических пластин и 42 скобы после того, как он перенес кровоизлияние в мозг.

«Я могу подтвердить, что, следуя специальным медицинским советам, мне приходится завершить занятия профессиональным футболом.

Я неустанно работал, чтобы вернуться на поле. К сожалению, после получения экспертной медицинской консультации у меня теперь нет выбора, кроме как закончить карьеру из-за рисков, связанных с характером моей травмы.

Я всегда буду бесконечно благодарен невероятным людям вокруг меня, которые помогли мне оправиться от смертельной опасности в январе 2017 года», – сказал Мэйсон.