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    Хавбек «Халла» завершил карьеру в возрасте 26-ти лет из-за травмы головы, полученной в столкновении в Кэхиллом

    Полузащитник «Халла» Райан Мэйсон сегодня объявил об уходе из футбола.

    В январе 2017 года в матче АПЛ с «Челси» 26-летний футболист получил перелом черепа в результате столкновения с защитником синих Гари Кэхиллом.

    Хавбеку была сделана операция по спасению жизни, в ходе которой Мэйсону вставили в череп 14 металлических пластин и 42 скобы после того, как он перенес кровоизлияние в мозг.

    «Я могу подтвердить, что, следуя специальным медицинским советам, мне приходится завершить занятия профессиональным футболом.

    Я неустанно работал, чтобы вернуться на поле. К сожалению, после получения экспертной медицинской консультации у меня теперь нет выбора, кроме как закончить карьеру из-за рисков, связанных с характером моей травмы.

    Я всегда буду бесконечно благодарен невероятным людям вокруг меня, которые помогли мне оправиться от смертельной опасности в январе 2017 года», – сказал Мэйсон.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 16:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 22:24

      Это может случится с любым футболистом.Жаль Мейсона ,здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 21:11

      Здоровья! А кейхиллу ходить каждую неделю в церковь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:20

      жаль что такое несчастье произошло в игровом столкновении и приходиться завершать карьеру но здоровье и жизнь дороже.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2018, 18:08

      Жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 февраля 2018, 17:36

      Здоровья крепкого! Кэйхилу не мешало бы официально извиниться, угробил парню карьеру..

      2
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      Рейтинг: +64

      LaMagica > NeoNaTe 13 февраля 2018, 18:05

      угробил карьеру? ты момент вообще видел, блаженный? Гарри его даже не видел, обычный игровой эпизод, который обернулся весьма трагично, но ничьей вины здесь нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > NeoNaTe 13 февраля 2018, 18:07

      я думаю, что извиняться ему не за что, абсолютно игровой момент, никакого злого умысла, просто голова Кэйхилла оказалась крепче, а могло быть и наоборот. а вот пожелать здоровья и т.п. Гари вполне мог бы, наверное. Может так и сделал, кто знает, мне он об этом уж точно не будет докладывать.

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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 февраля 2018, 17:21

      В любом случае, здоровье и жизнь важнее. Здоровья, Райан!

      7
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