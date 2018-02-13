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  • Хавбек «Халла» завершил карьеру в возрасте 26-ти лет из-за травмы головы, полученной в столкновении в Кэхиллом

Хавбек «Халла» завершил карьеру в возрасте 26-ти лет из-за травмы головы, полученной в столкновении в Кэхиллом

13 февраля 2018, 16:50
11

Полузащитник «Халла» Райан Мэйсон сегодня объявил об уходе из футбола.

В январе 2017 года в матче АПЛ с «Челси» 26-летний футболист получил перелом черепа в результате столкновения с защитником синих Гари Кэхиллом.

Хавбеку была сделана операция по спасению жизни, в ходе которой Мэйсону вставили в череп 14 металлических пластин и 42 скобы после того, как он перенес кровоизлияние в мозг.

«Я могу подтвердить, что, следуя специальным медицинским советам, мне приходится завершить занятия профессиональным футболом.

Я неустанно работал, чтобы вернуться на поле. К сожалению, после получения экспертной медицинской консультации у меня теперь нет выбора, кроме как закончить карьеру из-за рисков, связанных с характером моей травмы.

Я всегда буду бесконечно благодарен невероятным людям вокруг меня, которые помогли мне оправиться от смертельной опасности в январе 2017 года», – сказал Мэйсон.

Источник: Tribalfootball
Халл Сити Челси Кэхилл Гари Мэйсон Райан
Комментарии (11)
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tilvan
1518531666
В любом случае, здоровье и жизнь важнее. Здоровья, Райан!
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NeoNaTe
1518532588
Здоровья крепкого! Кэйхилу не мешало бы официально извиниться, угробил парню карьеру..
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Cules2013
1518534483
Жесть
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OfaZavr
1518535252
жаль что такое несчастье произошло в игровом столкновении и приходиться завершать карьеру но здоровье и жизнь дороже.
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Axe111
1518545476
Здоровья! А кейхиллу ходить каждую неделю в церковь
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zigbert
1518549892
Это может случится с любым футболистом.Жаль Мейсона ,здоровья.
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