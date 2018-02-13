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    Мхитарян – о переходе в «Арсенал»: «Иногда вам нужно освежиться»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал, по каким причинам он решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в лондонский клуб нынешней зимой.

    «Конечно, иногда вам нужно освежиться. Думаю, что это был лучший момент для меня, так как в Манчестере было несколько вещей, которые не сработали.

    Поскольку мне 29 лет, я хотел играть больше. Потому что я знаю, что через несколько лет могу завершить карьеру, и для меня очень важно сделать мое имя более значимым.

    Вот почему, возможно, это был лучший момент и лучшее время, чтобы что-то изменить, получить новый вызов, новый клуб и начать все с нуля.

    Я многому научился у двух своих предыдущих тренеров – Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, и я хочу получить еще больше знаний от Арсена Венгера. Пока слишком рано сравнивать их друг с другом, мне нужно время для работы с Венгером. Конечно, с тех пор я уже многому научился, и хочу учиться больше», – сказал Мхитарян.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 февраля 2018, 23:32

      сделаешь себе имя когда ресторан откроешь,а футбол не твое))

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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 13 февраля 2018, 21:47

      Удачи, Генрих!

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