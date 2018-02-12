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    На матч против «Црвены Звезды» в Лиге Европы отправилось 20 игроков ЦСКА

    ЦСКА вылетел в Белград на поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В заявку армейцев на игру с красно-белыми вошли 20 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов.

    Нападающие: Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    Встреча «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.02.2018 13:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:57

      Давайте армейцы вы уж там не подведите, только победа!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:46

      Хотелось бы возвращения коней с победой, но и ничья будет не плохим результатом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 12 февраля 2018, 17:18

      Акинфеев...Березуцкий.Васин,Вернблум...Кучаев.Дзагоев.Натхо.Фернандес...Витиньо.Головин....Муса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 12 февраля 2018, 16:21

      За удачу нашим..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 февраля 2018, 15:06

      УДАЧИ КОНИ!:) ВПЕРЁД РОССИЯ! Болеем и Верим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 15:02

      ЦСКА ! Только победа!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 14:57

      только победа

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 14:48

      Так же без травм и с настроением, после успешно сделанного дела, обратно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 февраля 2018, 13:53

      УДАЧИ НАШИМ!!!!

      6
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