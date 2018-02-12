На матч против «Црвены Звезды» в Лиге Европы отправилось 20 игроков ЦСКА

Давайте армейцы вы уж там не подведите, только победа!
ЦСКА вылетел в Белград на поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В заявку армейцев на игру с красно-белыми вошли 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов.
Нападающие: Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Встреча «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля. Начало – в 20:00 по московскому времени.