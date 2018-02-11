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    Экс-игрок сборной Португалии: «В российском футболе идет переходный период»

    Бывший защитник сборной Португалии Паулу Феррейра выразил мнение, что российский футбол переживает смену поколений.

    «В российском футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты – такой процесс занимает определенное время. У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.

    Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать», – сказал Феррейра.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2018 09:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 февраля 2018, 16:08

      алдонину с какого-то хера приз лучшего игрока среди ветеранов дали недавно..Ферейра там был,вот и вспомнил))

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 11 февраля 2018, 09:25

      Даже Алдонина знает, вот молодец!!

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