Экс-игрок сборной Португалии: «В российском футболе идет переходный период»

Бывший защитник сборной Португалии Паулу Феррейра выразил мнение, что российский футбол переживает смену поколений.

«В российском футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты – такой процесс занимает определенное время. У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.

Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать», – сказал Феррейра.