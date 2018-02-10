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    Тренер «Суонси»: «Победа над «Бернли»? Мы положили все мясо на гриль, выпустив Айю и Абрахама»

    Главный тренер «Суонси» Карлуш Карьвлял прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

    «Я очень рад за своих игроков, горд ими. Они проделали фантастическую работу. Они на сто процентов следовали плану на игру, показали себя профессионалами.

    Мы заблокировали «Бернли», начали создавать проблемы. Я не был доволен нашей игрой по ходу матча, потому что мы хотели выиграть. Поэтому я как тренер решился на риск.

    Мы выпустили Аью и Абрахама, у нас было три атакующих игрока в центре поля. Мы положили все мясо на гриль, потому что хотели выиграть матч. Я рад, потому что это сработало, — сказал Карвальял.

    «Суонси» набрал 27 очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    10.02.2018 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 февраля 2018, 07:30

      Суонси продолжает своё героическое спасение.

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