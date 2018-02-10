Феррейра: «У Головина с его данными есть большой шанс оказаться в европейском топ-клубе»

Экс-защитник сборной Португалии Паулу Феррейра признался, что ему импонирует игра полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению португальца, 21-летний россиянин имеет большой шанс продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

«Мне нравятся некоторые молодые российские футболисты, в особенности Александр Головин из московского ЦСКА. Мне импонирует его стиль игры, кажется, что он уже зрелый футболист. Почему бы ему не заиграть в европейском клубе? Если он продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд.

Знаете, часто футболисты не хотят переезжать в Европу из-за больших налогов или понижения в зарплате, но все зависит от намерений футболиста. Например, тот же Андрей Аршавин, который перешел в «Арсенал», хотел показать, что может играть на самом высоком уровне и деньги для него имели второстепенное значение. Я думаю, что у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе и адаптироваться к европейскому футболу», – сказал Феррейра.

В нынешнем сезоне Головин провел 28 матчей, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи.