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  • Феррейра: «У Головина с его данными есть большой шанс оказаться в европейском топ-клубе»

Феррейра: «У Головина с его данными есть большой шанс оказаться в европейском топ-клубе»

10 февраля 2018, 15:49
12

Экс-защитник сборной Португалии Паулу Феррейра признался, что ему импонирует игра полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению португальца, 21-летний россиянин имеет большой шанс продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

«Мне нравятся некоторые молодые российские футболисты, в особенности Александр Головин из московского ЦСКА. Мне импонирует его стиль игры, кажется, что он уже зрелый футболист. Почему бы ему не заиграть в европейском клубе? Если он продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд.

Знаете, часто футболисты не хотят переезжать в Европу из-за больших налогов или понижения в зарплате, но все зависит от намерений футболиста. Например, тот же Андрей Аршавин, который перешел в «Арсенал», хотел показать, что может играть на самом высоком уровне и деньги для него имели второстепенное значение. Я думаю, что у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе и адаптироваться к европейскому футболу», – сказал Феррейра.

В нынешнем сезоне Головин провел 28 матчей, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Феррейра Паулу Головин Александр
Комментарии (12)
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Tajik-za Zenit
1518267843
Все в его руках
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Альфред фаред
1518270530
Средний игрок не хватающий звезд с неба! Всю карьеру в ЦСКА проведет, как Акинфеев.
Ответить
Куртуазные манеры
1518270795
Не перевелись еще на Руси.
Ответить
insider_retro
1518273341
Шанс есть всегда и у всех! Другое дело, кто и как его реализует!))
Ответить
Axe111
1518273951
Вся жизнь в чр помойке
Ответить
directorpg
1518275206
Успеха Головину!
Ответить
Дед Сергей
1518276698
Мы все давно заждались российского легионера в хорошем европейском клубе. И чтобы заиграл! Пусть сбудется.
Ответить
zigbert
1518278738
Адаптироваться к европейскому футболу он пожалуй сможет,только вот армейцы его ни за что не отдадут.
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САДЫЧОК
1518281298
головин обычный . средний игрок !
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