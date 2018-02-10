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    Феррейра: «У Головина с его данными есть большой шанс оказаться в европейском топ-клубе»

    Экс-защитник сборной Португалии Паулу Феррейра признался, что ему импонирует игра полузащитника ЦСКА Александра Головина. По мнению португальца, 21-летний россиянин имеет большой шанс продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

    «Мне нравятся некоторые молодые российские футболисты, в особенности Александр Головин из московского ЦСКА. Мне импонирует его стиль игры, кажется, что он уже зрелый футболист. Почему бы ему не заиграть в европейском клубе? Если он продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд.

    Знаете, часто футболисты не хотят переезжать в Европу из-за больших налогов или понижения в зарплате, но все зависит от намерений футболиста. Например, тот же Андрей Аршавин, который перешел в «Арсенал», хотел показать, что может играть на самом высоком уровне и деньги для него имели второстепенное значение. Я думаю, что у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе и адаптироваться к европейскому футболу», – сказал Феррейра.

    В нынешнем сезоне Головин провел 28 матчей, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2018 15:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 февраля 2018, 19:48

      головин обычный . средний игрок !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 19:05

      Адаптироваться к европейскому футболу он пожалуй сможет,только вот армейцы его ни за что не отдадут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 10 февраля 2018, 18:31

      Мы все давно заждались российского легионера в хорошем европейском клубе. И чтобы заиграл! Пусть сбудется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 февраля 2018, 18:06

      Успеха Головину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 февраля 2018, 17:45

      Вся жизнь в чр помойке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 17:35

      Шанс есть всегда и у всех!
      Другое дело, кто и как его реализует!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 10 февраля 2018, 16:53

      Не перевелись еще на Руси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 10 февраля 2018, 16:48

      Средний игрок не хватающий звезд с неба! Всю карьеру в ЦСКА проведет, как Акинфеев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия > Альфред фаред 10 февраля 2018, 17:03

      Как знать, как знать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      sammi91 > Альфред фаред 10 февраля 2018, 17:21

      второй дзагоев))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 февраля 2018, 16:04

      Все в его руках

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > Tajik-za Zenit 10 февраля 2018, 19:18

      Вернее в его голове и ногах))

      0
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