Тренер «Атлетика» намерен ротировать состав в первом матче со «Спартаком»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда на пресс-конференции после встречи 23-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (0:0) сообщил, что собирается внести изменения в стартовый состав в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

«Теперь все наши мысли направлены только на игру в России, которая пройдет в четверг. Нужно подойти к матчу в Москве игре в позитивном настроении, продолжить успешную серию выступлений в Лиге Европы и достичь хорошего результата в гостевом матче. Мы произведем ротацию состава в поединке со «Спартаком», – сказал Сиганда.

Матч «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.