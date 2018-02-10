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    Тренер «Атлетика» намерен ротировать состав в первом матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда на пресс-конференции после встречи 23-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (0:0) сообщил, что собирается внести изменения в стартовый состав в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

    «Теперь все наши мысли направлены только на игру в России, которая пройдет в четверг. Нужно подойти к матчу в Москве игре в позитивном настроении, продолжить успешную серию выступлений в Лиге Европы и достичь хорошего результата в гостевом матче. Мы произведем ротацию состава в поединке со «Спартаком», – сказал Сиганда.

    Матч «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.02.2018 12:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 18:38

      мы тоже пару козырей заготовим не думайте что вы нас запутайте))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 18:32

      Посмотрим что это будет за ротация.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 10 февраля 2018, 16:40

      Везите лучше дубль.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 февраля 2018, 16:25

      Смотрел их крайнюю игру, не супер, бодаться можно и нужно.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 февраля 2018, 15:18

      Жди пятеру, как севилья.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 13:50

      НЕ УСПЕЕТЕ К МАТЧУ СОСТАВ НАИГРАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО ВАМ

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Полная Канистра 10 февраля 2018, 16:00

      Они в чемпионате туров 8 уже сыграли в этом году, так что связи у них наиграны. Лично я опасаюсь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 10 февраля 2018, 13:20

      Поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 10 февраля 2018, 13:17

      1-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > Михас007 10 февраля 2018, 14:53

      5:1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 13:04

      Газетку подстилает...

      9
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