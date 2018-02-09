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    Клопп: «Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игроках «Саутгемптона» в преддверии матча 27-го тура АПЛ между этими командами.

    «Возможно, в Саутгемптоне к ван Дейку отнесутся не очень дружелюбно. Не уверен. Они всегда хорошо относились к Клайну, Лаллане. К Мане тоже. Но я не уверен на 100 процентов.

    Мы подписали много игроков из «Саутгемптона»? Когда я спрашиваю «откуда этот игрок?», мне отвечают: «из «Саутгемптона» Вау. На самом деле там есть еще несколько хороших игроков. Окслэд-Чемберлен из «Саутгемптона».

    Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон», — сказал Клопп.

    Матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» пройдет в воскресенье. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    09.02.2018 22:54
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 10 февраля 2018, 00:17

      Даже неважно, что они все из Саута. Ливерпуль всегда покупает себе игроков, которые ему до этого забивали. Обратите внимание. даже Ловрен забивал. ...за Саутгемптон

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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > allkeeper 10 февраля 2018, 07:20

      Из Спартака Ливерпулю забил только Фернандо...

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