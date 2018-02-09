Клопп: «Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игроках «Саутгемптона» в преддверии матча 27-го тура АПЛ между этими командами.

«Возможно, в Саутгемптоне к ван Дейку отнесутся не очень дружелюбно. Не уверен. Они всегда хорошо относились к Клайну, Лаллане. К Мане тоже. Но я не уверен на 100 процентов.

Мы подписали много игроков из «Саутгемптона»? Когда я спрашиваю «откуда этот игрок?», мне отвечают: «из «Саутгемптона» Вау. На самом деле там есть еще несколько хороших игроков. Окслэд-Чемберлен из «Саутгемптона».

Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон», — сказал Клопп.

Матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» пройдет в воскресенье. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.