Клопп: «Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон»

Даже неважно, что они все из Саута. Ливерпуль всегда покупает себе игроков, которые ему до этого забивали. Обратите внимание. даже Ловрен забивал. ...за Саутгемптон
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игроках «Саутгемптона» в преддверии матча 27-го тура АПЛ между этими командами.
«Возможно, в Саутгемптоне к ван Дейку отнесутся не очень дружелюбно. Не уверен. Они всегда хорошо относились к Клайну, Лаллане. К Мане тоже. Но я не уверен на 100 процентов.
Мы подписали много игроков из «Саутгемптона»? Когда я спрашиваю «откуда этот игрок?», мне отвечают: «из «Саутгемптона» Вау. На самом деле там есть еще несколько хороших игроков. Окслэд-Чемберлен из «Саутгемптона».
Может, нашему скаутскому отделу надо переехать в Саутгемптон», — сказал Клопп.
Матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль» пройдет в воскресенье. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.