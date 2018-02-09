Мхитарян: «Сложности в «МЮ»? Не хочу искать оправданий. Не хочу никого винить»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о сложностях с попаданием в состав во время выступления за «Манчестер Юнайтед».

«Не хочу искать оправданий. Не хочу никого винить. Я начинаю новую главу в жизни, в футбольной карьере, я счастлив находиться в «Арсенале».

Конечно, я бы хотел достичь здесь большего, чем в «Манчестер Юнайтед». Никому ничего не хочу доказывать, я просто хочу наслаждаться игрой и отдаваться клубу. Потом посмотрим, чего я смогу достичь», — сказал Мхитарян.

Напомним, что в январе хавбек мог оказаться в российском чемпионате.