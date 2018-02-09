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    Мхитарян: «Сложности в «МЮ»? Не хочу искать оправданий. Не хочу никого винить»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о сложностях с попаданием в состав во время выступления за «Манчестер Юнайтед».

    «Не хочу искать оправданий. Не хочу никого винить. Я начинаю новую главу в жизни, в футбольной карьере, я счастлив находиться в «Арсенале».

    Конечно, я бы хотел достичь здесь большего, чем в «Манчестер Юнайтед». Никому ничего не хочу доказывать, я просто хочу наслаждаться игрой и отдаваться клубу. Потом посмотрим, чего я смогу достичь», — сказал Мхитарян.

    Напомним, что в январе хавбек мог оказаться в российском чемпионате.

    Источник: Skysports

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    09.02.2018 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 09:59

      правильно, прошлое нужно оставить позади сделать выводы для себя и перевернуть страницу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 февраля 2018, 09:00

      Удачи тебе в "Арсенале"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 февраля 2018, 21:06

      Такие слова достойны уважения и восхищения! Ждем от тебя продолжения красивой игры!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 февраля 2018, 20:49

      один из немногих,популярность имеющих армян...такие слова вызывают только уважение!побольше бы таких!...у меня друзей(среди армян) таких нет,как он

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 февраля 2018, 20:18

      Человечище.Удачи тебе.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 февраля 2018, 20:01

      Правильно ...но пора Генрих становиться "звездой". Конкуренция в Арсенале меньше. Всю жизнь такие шансы тебе жизнь дарить не будет.

      5
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