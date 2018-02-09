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    Два российских клуба в январе пытались заполучить Мхитаряна

    Российский спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник английского «Арсенала» Генрих Мхитарян мог зимой оказаться в РФПЛ. Его пытались арендовать два клуба.

    «Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у «МЮ» практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду.

    Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян все же поиграет в России», – сказал комментатор.

    Напомним, что Мхитарян оказался в «Арсенале» по обмену с Алексисом Санчесом.

    Источник: YouTube

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    09.02.2018 00:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 21:49

      Нобель х..ню несет какую-то!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 9 февраля 2018, 18:55

      цска и зенит хотели.....зенит вообще всегда и все хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:32

      через пару лет и то сомневаюсь если будет держать себя на пике формы и выкладываться всегда пригодиться любому топ-клубу, ну или может приехать когда уже совсем решит закончить лет в 36-37.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 09:36

      Скорей всего сейчас он не пойдет в РФПЛ.Вот если в конце своей карьеры...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 9 февраля 2018, 08:55

      На пенсию в Зенит потом пойдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:25

      Арустамян - балабол как обычно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 февраля 2018, 06:46

      Утка, у него в МЮ зарплата 10 миллионов в ГОД была, даже Зенит не потянет

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 01:55

      Дааааааааааааааааааааа лааааааааааааднооооооооооо ууууууууууаааааааааааауууууууу

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 февраля 2018, 01:46

      ну англия лучше чем армения

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 февраля 2018, 00:37

      Первым клубом был Зенит, потому что у них больше всех денег в РФПЛ, а вторым был тульский Арсенал, который надеялся, что Мхитарян не заметит никакого подвоха в названии клуба и спокойно подпишет контракт с "лондонским" клубом.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > BRO_football 9 февраля 2018, 00:39

      Зришь в корень)))

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