Два российских клуба в январе пытались заполучить Мхитаряна

Российский спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник английского «Арсенала» Генрих Мхитарян мог зимой оказаться в РФПЛ. Его пытались арендовать два клуба.

«Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у «МЮ» практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду.

Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян все же поиграет в России», – сказал комментатор.

Напомним, что Мхитарян оказался в «Арсенале» по обмену с Алексисом Санчесом.