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  • Два российских клуба в январе пытались заполучить Мхитаряна

Два российских клуба в январе пытались заполучить Мхитаряна

9 февраля 2018, 00:07
15

Российский спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник английского «Арсенала» Генрих Мхитарян мог зимой оказаться в РФПЛ. Его пытались арендовать два клуба.

«Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у «МЮ» практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду.

Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян все же поиграет в России», – сказал комментатор.

Напомним, что Мхитарян оказался в «Арсенале» по обмену с Алексисом Санчесом.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Мхитарян Генрих
Комментарии (15)
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mialkov
1518124678
Не удивительно!
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insider_retro
1518125140
Через несколько дней и у нас не оскудеет земля талантами!
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Робинзон
1518125400
неприятный чел, этот Нобель имхо .
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BRO_football
1518125835
Первым клубом был Зенит, потому что у них больше всех денег в РФПЛ, а вторым был тульский Арсенал, который надеялся, что Мхитарян не заметит никакого подвоха в названии клуба и спокойно подпишет контракт с "лондонским" клубом.
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Axe111
1518130531
Дааааааааааааааааааааа лааааааааааааднооооооооооо ууууууууууаааааааааааауууууууу
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hellkid
1518153910
Арустамян - балабол как обычно
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zigbert
1518158187
Скорей всего сейчас он не пойдет в РФПЛ.Вот если в конце своей карьеры...
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OfaZavr
1518161525
через пару лет и то сомневаюсь если будет держать себя на пике формы и выкладываться всегда пригодиться любому топ-клубу, ну или может приехать когда уже совсем решит закончить лет в 36-37.
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Бубновский
1518191756
цска и зенит хотели.....зенит вообще всегда и все хочет
Ответить
Сильвербой
1518202157
Нобель х..ню несет какую-то!!!
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