Конте: «Я не думаю об уходе из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Я не думаю об уходе из «Челси». Я и игроки полностью отдаемся клубу. В футболе тренер часто зависит от результата, и сейчас результат неудовлетворительный.

Хочу поблагодарить болельщиков за опыт в «Челси». Я горжусь им. Они понимают, что я делаю для клуба все и даже немного больше. За это хочу сказать им спасибо. Они заслуживают большего, и мы вместе с игроками хотим дать им это», — сказал Конте.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике должен сменить Конте в «Челси».