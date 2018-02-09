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    Конте: «Я не думаю об уходе из «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможной отставке.

    «Я не думаю об уходе из «Челси». Я и игроки полностью отдаемся клубу. В футболе тренер часто зависит от результата, и сейчас результат неудовлетворительный.

    Хочу поблагодарить болельщиков за опыт в «Челси». Я горжусь им. Они понимают, что я делаю для клуба все и даже немного больше. За это хочу сказать им спасибо. Они заслуживают большего, и мы вместе с игроками хотим дать им это», — сказал Конте.

    Ранее сообщалось, что бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике должен сменить Конте в «Челси».

    Источник: Football Italia

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    09.02.2018 19:10
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      pitaka72 10 февраля 2018, 02:12

      Чисто барыжий подход, купи-продай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      spacerider 9 февраля 2018, 19:39

      О чем думает Конте - это вопрос №2. Главное, что думает Абрамович.
      Как то неожиданно с дулся Конте, а по прошлому сезону смотрелся, как чуть ли не главный претендент на чемпионство в АПЛ.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10

      pitaka72 > spacerider 10 февраля 2018, 02:09

      Конте сдулся? Не смеши ...., она и так смешная. А вот Абрамовича с Грановской в утиль. Что за странная трансферная политика? Тренер должен решать кто нужен ему,а кто нет. Салах,Де Брюйне? И хрен бы с этим Азаром,пусть валит в Реал. Но ребят то уже нет!

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