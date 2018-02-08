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    Маммана: «Кокорин — лучший нападающий России»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о лучших форвардах чемпионата России.

    – У вас за спиной 14 матчей за «Зенит» в чемпионате России и семь – в Лиге Европы. Против какого футболиста было сложнее всего играть?

    – Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из «Краснодара» и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

    – Назовите самого безумного в плане жесткости игры футболиста в чемпионате.

    – Заболотный. Когда мы играли против «Тосно», мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока.

    Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2018 12:09
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 9 февраля 2018, 01:58

      То что Кокорин лучший это факт и ни кто в этом не сомневается! Но надо ему дальше показывать свой профессионализм на поле!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 8 февраля 2018, 21:35

      Надеюсь, что Смолов и Кокорин покажут кто из них лучший на ЧМ. Но очень боюсь, что соперники им не дадут выяснить это. Вся надежда в этом смысле на Саудовскую Аравию.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 18:12

      да ради бога хвалите вы себя там по тихому и не выкладывайте это сюда

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 февраля 2018, 16:30

      Кокоше про это маманя с детства говорила.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2018, 16:26

      предлагаю игнорировать этот сайт

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2018, 16:24

      мои комментарии сначала банят а потом выставляют в самый конец позор Бомбардиру как же противно все это где гласность и свобода слова??????

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2018, 16:21

      обидно за такую огромную страну что Кокорин здесь лучший как же все обмельчало и обнищало нет талантов одни понты и бабки вот такая наша страна

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 февраля 2018, 16:02

      А еще я страстно люблю лизнуть меж булочек!!!

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 февраля 2018, 15:58

      «Кокорин — лучший нападающий России»---в настольном футболе

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 февраля 2018, 15:02

      Было бы странно, если бы он назвал кого-нибудь из другого клуба.., а так не поспорить, в Зените лучшим нападающим действительно является он.., пока по крайней мере.

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