Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о лучших форвардах чемпионата России.

– У вас за спиной 14 матчей за «Зенит» в чемпионате России и семь – в Лиге Европы. Против какого футболиста было сложнее всего играть?

– Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из «Краснодара» и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

– Назовите самого безумного в плане жесткости игры футболиста в чемпионате.

– Заболотный. Когда мы играли против «Тосно», мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока.



Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.