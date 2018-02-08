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Маммана: «Кокорин — лучший нападающий России»

8 февраля 2018, 12:09
31

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о лучших форвардах чемпионата России.

– У вас за спиной 14 матчей за «Зенит» в чемпионате России и семь – в Лиге Европы. Против какого футболиста было сложнее всего играть?

– Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из «Краснодара» и спартаковец Луис Адриано. Это опытные и умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

– Назовите самого безумного в плане жесткости игры футболиста в чемпионате.

– Заболотный. Когда мы играли против «Тосно», мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Смолов Федор Заболотный Николай Адриано Луис Кокорин Александр Маммана Эмануэль
Комментарии (31)
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Loxxam
1518081101
В том то и дело, что если Кокорин лучший в России то теперь понятно почему наш футбол в такой ж...пе а сборная на 60 месте в рейтинге Фифа
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Spartak 777
1518082109
После дуба и осины )))
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insider_retro
1518082850
О самых лучших, самых полезный и самых жёстких уместно будет порассуждать по завершению сезона!
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Тraumtanzеr
1518083237
блеать....чуть чаем не поперхнулся.
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alexivanof197
1518084004
ты еще Булыкина не видел
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Диктор
1518085197
Мнение игрока Зенита-не более того.
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oyabun
1518088021
Каждый кулик свое болото хвалит. Однако не его назвали лучшим игроком прошедшего года.
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VVM1964
1518089582
Если на фоне Дзюбы - то таки ДА .
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nik55
1518094689
«Кокорин — лучший нападающий России»---в настольном футболе
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Полная Канистра
1518102747
да ради бога хвалите вы себя там по тихому и не выкладывайте это сюда
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