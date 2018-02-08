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Семак: «Уфа» будет бороться за победу в каждом матче»

8 февраля 2018, 06:29
7

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак пообещал, что после возобновления чемпионата России его команда будет бороться за победу в каждом матче. Этому должны помочь и сборы, которые команда проводит на Кипре.

«Бороться будем за победу в каждом матче. Будем готовиться, стремиться к тому, чтобы качество нашей игры росло. Очковое пополнение будет зависеть от той работы, которую мы делаем сейчас и которую будем демонстрировать во время официальных матчей.

Нам нужно двигаться вперед. Мы постараемся сделать все, чтобы закрепиться в первой восьмерке. Сделать это будет сложно, все наши конкуренты серьезно укрепились. Но мы будем делать максимум того, что можем для того, чтобы радовать наших болельщиков и двигаться вперед.

В последние годы команда ездит на Кипр, это связано со многими факторами. Был выбор между Турцией и Кипром. Мы ориентируемся на стоимость сборов. Чем она дешевле, тем лучше.

В пользу Кипра выбор сделан, потому что погодные условия позволяют готовиться без сбоев. В Турции возможны дожди, которые мешают тренировочному процессу. За все время, которое мы ездим на Кипр, проблем с погодой не было.

Первые сборы сложнее. Вторые легче, но появляется проблема в плане адаптации, в плане деятельности сборов, все начинают уставать психологически. Мы пытаемся поддержать баланс, варьируется количество тренировочных занятий, количество дней на сборы», – рассказал Семак в ходе конференции на телеканале «Вся Уфа».

После 20-ти туров «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 27-ю очками.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (7)
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lotsman
1518063152
Так все команды должны биться, иначе зачем на поле выходить.
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woyser
1518063566
Симпатичная команда у Семака, успехов ему на тренерском поприще!
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vodomut
1518069648
поляна покажет
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sprint5
1518076296
желаем успеха
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Аскорбин
1518076334
Удачи Сергей Богданыч.
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zigbert
1518080895
Ничего плохого не могу сказать о Семаке,как к игроку ,так и в его тренерской работе.Удачи.
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Ral13
1518152149
Надеюсь, так и будет.Вперёд, Уфа!!!Удачи!!!
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