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    Семак: «Уфа» будет бороться за победу в каждом матче»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак пообещал, что после возобновления чемпионата России его команда будет бороться за победу в каждом матче. Этому должны помочь и сборы, которые команда проводит на Кипре.

    «Бороться будем за победу в каждом матче. Будем готовиться, стремиться к тому, чтобы качество нашей игры росло. Очковое пополнение будет зависеть от той работы, которую мы делаем сейчас и которую будем демонстрировать во время официальных матчей.

    Нам нужно двигаться вперед. Мы постараемся сделать все, чтобы закрепиться в первой восьмерке. Сделать это будет сложно, все наши конкуренты серьезно укрепились. Но мы будем делать максимум того, что можем для того, чтобы радовать наших болельщиков и двигаться вперед.

    В последние годы команда ездит на Кипр, это связано со многими факторами. Был выбор между Турцией и Кипром. Мы ориентируемся на стоимость сборов. Чем она дешевле, тем лучше.

    В пользу Кипра выбор сделан, потому что погодные условия позволяют готовиться без сбоев. В Турции возможны дожди, которые мешают тренировочному процессу. За все время, которое мы ездим на Кипр, проблем с погодой не было.

    Первые сборы сложнее. Вторые легче, но появляется проблема в плане адаптации, в плане деятельности сборов, все начинают уставать психологически. Мы пытаемся поддержать баланс, варьируется количество тренировочных занятий, количество дней на сборы», – рассказал Семак в ходе конференции на телеканале «Вся Уфа».

    После 20-ти туров «Уфа» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 27-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 06:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 9 февраля 2018, 07:55

      Надеюсь, так и будет.Вперёд, Уфа!!!Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 12:08

      Ничего плохого не могу сказать о Семаке,как к игроку ,так и в его тренерской работе.Удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 февраля 2018, 10:52

      Удачи Сергей Богданыч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 февраля 2018, 10:51

      желаем успеха

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 февраля 2018, 09:00

      поляна покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 февраля 2018, 07:19

      Симпатичная команда у Семака, успехов ему на тренерском поприще!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 8 февраля 2018, 07:12

      Так все команды должны биться, иначе зачем на поле выходить.

      1
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