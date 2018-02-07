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  • Родич: «Зенит» может встретиться с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы»

Родич: «Зенит» может встретиться с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы»

7 февраля 2018, 23:02
5

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о товарищеском матче с «Зенитом» (0:1). Игрок принадлежал петербургскому клубу с 2013 по 2015 год.

«После моего ухода из «Зенита» я уже встречался с командой, когда выступал за «Крылья Советов». Там теперь остались три-четыре человека, которые меня знают. Увидеться с ними было приятно — с Кришито, Тимощуком, Смольниковым, Лодыгиным и Бабуриным.

«Зенит» хорош! Впрочем, как и всегда. У них скоро матч в Лиге Европы. Кстати, мы еще можем там с вами встретиться», — сказал 26-летний серб.

Напомним, соперником команды Роберто Манчини по 1/8 финала ЛЕ стал «Селтик».

«Црвена Звезда» встретится с ЦСКА.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Товарищеские матчи Зенит Црвена Звезда Родич Милан
Комментарии (5)
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Zubo
1518037347
Надеюсь ЦСКА этого не допустит
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spaike
1518053640
Думаю что все таки ЦСКА их пройдет.
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acor94
1518119181
круто, уже в 1/8 попали)
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