Родич: «Зенит» может встретиться с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы»

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о товарищеском матче с «Зенитом» (0:1). Игрок принадлежал петербургскому клубу с 2013 по 2015 год.

«После моего ухода из «Зенита» я уже встречался с командой, когда выступал за «Крылья Советов». Там теперь остались три-четыре человека, которые меня знают. Увидеться с ними было приятно — с Кришито, Тимощуком, Смольниковым, Лодыгиным и Бабуриным.

«Зенит» хорош! Впрочем, как и всегда. У них скоро матч в Лиге Европы. Кстати, мы еще можем там с вами встретиться», — сказал 26-летний серб.

Напомним, соперником команды Роберто Манчини по 1/8 финала ЛЕ стал «Селтик».

«Црвена Звезда» встретится с ЦСКА.