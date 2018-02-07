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    Родич: «Зенит» может встретиться с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы»

    Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о товарищеском матче с «Зенитом» (0:1). Игрок принадлежал петербургскому клубу с 2013 по 2015 год.

    «После моего ухода из «Зенита» я уже встречался с командой, когда выступал за «Крылья Советов». Там теперь остались три-четыре человека, которые меня знают. Увидеться с ними было приятно — с Кришито, Тимощуком, Смольниковым, Лодыгиным и Бабуриным.

    «Зенит» хорош! Впрочем, как и всегда. У них скоро матч в Лиге Европы. Кстати, мы еще можем там с вами встретиться», — сказал 26-летний серб.

    Напомним, соперником команды Роберто Манчини по 1/8 финала ЛЕ стал «Селтик».

    «Црвена Звезда» встретится с ЦСКА.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.02.2018 23:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3461

      acor94 8 февраля 2018, 22:46

      круто, уже в 1/8 попали)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 8 февраля 2018, 04:34

      Думаю что все таки ЦСКА их пройдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 февраля 2018, 00:02

      Надеюсь ЦСКА этого не допустит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Zubo 8 февраля 2018, 09:38

      краснодыр уже не допустил

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Zubo 8 февраля 2018, 10:22

      и Селтик тоже

      0
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