Промес: «Самый веселый в «Спартаке» – Попов. Достаточно на него взглянуть – и уже улыбаешься»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал хавбека Ивелина Попова самым веселым игроком московского клуба.

Ранее Попов назвал Промеса лучшим футболистом чемпионата России.

– С кем вы больше всего дружите в «Спартаке»?

– С Поповым и Боккетти. Сошлись, как только я приехал в Москву. С Сальвой мы общаемся больше, но Попов тоже мой близкий товарищ. С Боккетти мы ещe и соседи. Живeм в 20 минутах от базы. Наши жeны дружат.

– Кто самый весeлый и сумасшедший в «Спартаке»?

– Попов. Достаточно на него взглянуть – и уже улыбаешься. Знаете, такое бывает между людьми. Вот у меня – с ним. Он постоянно шутит.