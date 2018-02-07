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    Промес: «Самый веселый в «Спартаке» – Попов. Достаточно на него взглянуть – и уже улыбаешься»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал хавбека Ивелина Попова самым веселым игроком московского клуба.

    Ранее Попов назвал Промеса лучшим футболистом чемпионата России.

    – С кем вы больше всего дружите в «Спартаке»?

    – С Поповым и Боккетти. Сошлись, как только я приехал в Москву. С Сальвой мы общаемся больше, но Попов тоже мой близкий товарищ. С Боккетти мы ещe и соседи. Живeм в 20 минутах от базы. Наши жeны дружат.

    – Кто самый весeлый и сумасшедший в «Спартаке»?

    – Попов. Достаточно на него взглянуть – и уже улыбаешься. Знаете, такое бывает между людьми. Вот у меня – с ним. Он постоянно шутит.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 15:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 11:46

      Хороший микроклимат в команде и за ее пределами,залог успеха.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 февраля 2018, 18:43

      ну дэ, а когда он играет, я вообще пацталом))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 18:41

      видимо в этом сезоне шуткам все свое время уделил а на поле прока маловато.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 февраля 2018, 17:56

      Жаль, что он больше с лавки веселится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 февраля 2018, 17:20

      Блин, да это же РАСИЗМ! !!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 февраля 2018, 15:59

      Еще бы так же классно играл как шутит. Вообще цены не было бы.

      5
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