Ивелин Попов: «Промес – лучший игрок «Спартака». И всего чемпионата России»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов уверен, что рано или поздно его одноклубник Квинси Промес решится на переход в другой чемпионат, более сильный. Но болгарин уверен, что торопиться с этим решением нельзя.

– Промес – лучший игрок «Спартака». И всего чемпионата России. С каждым годом он становится все сильнее, играет в основе сборной Голландии. Рано ему замену искать. Слухи про всех нас ходят. Но вы же видите, Промес здесь.

– Квинси уже явно созрел до перехода на следующий уровень.

– И обязательно сделает этот шаг. Просто никто не знает, когда. Может, летом. Может, через год-полтора. Но я и сам ему говорю, что нужно будет обязательно решиться. Потому что этот парень имеет все, чтобы стать мировой знаменитостью.

Главное в таком деле не спешить с отъездом в другой чемпионат. Ведь уровень чемпионатов резко отличается. И порой человек оказывается просто не готов к такому скачку. Плюс адаптация. Потом люди возвращаются, и после этого уже совсем тяжело решиться. Но это если говорить о молодых, которые уезжают из родной страны.