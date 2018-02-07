Промес – о возможном уходе из «Спартака»: «Это нормально, что я остался. Разве нет?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему не покинул московский клуб во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что на 26-летнего голландца претендует «Саутгемптон».
– Главная причина, по которой вы остались в «Спартаке»?
– Здесь нет особых причин. Это нормально, что я остался. Разве нет?
– Ровно год назад вы сказали в интервью «Чемпионату», что уйдeте из «Спартака», когда выиграете что-то с командой. Вы это сделали.
– Дважды.
– Тем более.
– Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе. Я этого не скрываю, но сейчас я на сто процентов в «Спартаке». Тут мой дом. Это и есть причина, по которой я остался. Я не могу вечно находиться в команде, но сейчас я счастлив тут. Все знают, как я люблю «Спартак».