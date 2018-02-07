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    Промес – о возможном уходе из «Спартака»: «Это нормально, что я остался. Разве нет?»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему не покинул московский клуб во время зимнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что на 26-летнего голландца претендует «Саутгемптон».

    – Главная причина, по которой вы остались в «Спартаке»?

    – Здесь нет особых причин. Это нормально, что я остался. Разве нет?

    – Ровно год назад вы сказали в интервью «Чемпионату», что уйдeте из «Спартака», когда выиграете что-то с командой. Вы это сделали.

    – Дважды.

    – Тем более.

    – Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе. Я этого не скрываю, но сейчас я на сто процентов в «Спартаке». Тут мой дом. Это и есть причина, по которой я остался. Я не могу вечно находиться в команде, но сейчас я счастлив тут. Все знают, как я люблю «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 12:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +54

      t98 7 февраля 2018, 19:56

      Промеса беречь надо, а не просить чтоб уехал!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      dima25 7 февраля 2018, 19:45

      да отстаньте от мужика пусть наш чемпионат красит!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 18:27

      все верно, пока все устраивает да и у самого желание есть мы только рады, но когда придет время уйти что уж тут поделаешь скажем спасибо и пожелаем удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 7 февраля 2018, 16:19

      Конечно нормально. В хороший клуб днище не позовут.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 февраля 2018, 15:44

      Антоха - братуха , красава бляха-муха ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 февраля 2018, 15:40

      Похер как-то

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 7 февраля 2018, 12:46

      В Российском чемпе с нашими бревнами Промес выделяется. В Европе с топовыми игроками будет сидеть на лавке. Он не дурак и это понимает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2018, 12:35

      Антоха всегда с нами

      2
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