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    Йовичич опасается в составе ЦСКА Головина и сыгранную защиту

    Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич рассказал о том, кто несет опасность в составе ЦСКА в предстоящем противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Кто является лидером ЦСКА? Один из ключевых игроков – Головин. У них есть еще Дзагоев, Витиньо и Муса.

    Но эта команда сбалансирована так, что не зависит от какого-то конкретного футболиста. У ЦСКА особенно выделяется отличная защита. Они играют вместе на протяжении многих лет, давно знают друг друга.

    Нам следует уделить внимание в предстоящих матчах каждому игроку», – приводит слова Йовичича B92.

    Напомним, что Йовичич ранее выступал в РФПЛ в составе «Амкара». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 07:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 февраля 2018, 09:03

      Удачи ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 февраля 2018, 10:52

      Головин, Дзагоев, Муса... Их стоит боятся. А вот Витиньо может преподнести вам пару подарков в виде запоротых моментов.

      3
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 7 февраля 2018, 10:48

      Бояться надо всех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 февраля 2018, 09:29

      Защита сыгранная, но староватая, за быстрыми нападающими не успевают. А в остальном верную оценку дал игрокам армейцев. Удачи и победы армейцам в Сербии!

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Dominator777 7 февраля 2018, 09:35

      +1
      Полностью согласен.

      2
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