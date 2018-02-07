Йовичич опасается в составе ЦСКА Головина и сыгранную защиту

Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич рассказал о том, кто несет опасность в составе ЦСКА в предстоящем противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы.

«Кто является лидером ЦСКА? Один из ключевых игроков – Головин. У них есть еще Дзагоев, Витиньо и Муса.

Но эта команда сбалансирована так, что не зависит от какого-то конкретного футболиста. У ЦСКА особенно выделяется отличная защита. Они играют вместе на протяжении многих лет, давно знают друг друга.

Нам следует уделить внимание в предстоящих матчах каждому игроку», – приводит слова Йовичича B92.

Напомним, что Йовичич ранее выступал в РФПЛ в составе «Амкара». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.