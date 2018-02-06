Шатов должен присоединиться к «Краснодару» в среду

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов завтра, 7 февраля, прибудет в расположение «Краснодара» на сборе в Испании.

Ранее появилась информация, что «быки» достигли договоренности об аренде 27-летнего футболиста за 25 миллионов рублей до конца сезона с правом выкупа.

В случае, если хавбек примет участие в матче против сине-бело-голубых в рамках 25-го тура, краснодарцы заплатят петербургскому клубу еще 10 миллионов рублей.

Сумма выкупа Шатова составляет 5 миллионов евро, но она может возрасти до 6 миллионов, если игрок добьется в «Краснодаре» определенных результатов.