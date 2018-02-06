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Шатов должен присоединиться к «Краснодару» в среду

6 февраля 2018, 18:59
12

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов завтра, 7 февраля, прибудет в расположение «Краснодара» на сборе в Испании.

Ранее появилась информация, что «быки» достигли договоренности об аренде 27-летнего футболиста за 25 миллионов рублей до конца сезона с правом выкупа.

В случае, если хавбек примет участие в матче против сине-бело-голубых в рамках 25-го тура, краснодарцы заплатят петербургскому клубу еще 10 миллионов рублей.

Сумма выкупа Шатова составляет 5 миллионов евро, но она может возрасти до 6 миллионов, если игрок добьется в «Краснодаре» определенных результатов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (12)
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алекс88
1517932925
Свалит манчини и что......всё....русских продали а недо аргентинцев набрали.....не факт что другому тренеру они будут нужны при условии лимита
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Argon
1517934429
Хорошее приобретение.
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insider_retro
1517935440
Вот будет тема, если у него попрёт в полный рост, как в былые годы!!
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DIDI 23
1517936288
Попёрло!
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Бугимен
1517936652
УДАЧИ ОЛЕГ,ПОСТАРАЙСЯ ЗЕНИТУ ПОКАЗАТЬ,ЧТО ОНИ ПОТЕРЯЛИ !
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chichin
1517938241
Совсем даром. Он не хуже многих легионеров Зенита. Удачи Олегу.
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zigbert
1517938330
Ему нужно выйти на свой уровень и все предпосылки для этого теперь есть.
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Zenmaster
1517945417
Хороший игрок в хорошую команду -- желаю удачи !!!
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