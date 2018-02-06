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    Шатов должен присоединиться к «Краснодару» в среду

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов завтра, 7 февраля, прибудет в расположение «Краснодара» на сборе в Испании.

    Ранее появилась информация, что «быки» достигли договоренности об аренде 27-летнего футболиста за 25 миллионов рублей до конца сезона с правом выкупа.

    В случае, если хавбек примет участие в матче против сине-бело-голубых в рамках 25-го тура, краснодарцы заплатят петербургскому клубу еще 10 миллионов рублей.

    Сумма выкупа Шатова составляет 5 миллионов евро, но она может возрасти до 6 миллионов, если игрок добьется в «Краснодаре» определенных результатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2018 18:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 февраля 2018, 22:30

      Хороший игрок в хорошую команду -- желаю удачи !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:32

      Ему нужно выйти на свой уровень и все предпосылки для этого теперь есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      chichin 6 февраля 2018, 20:30

      Совсем даром. Он не хуже многих легионеров Зенита. Удачи Олегу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 февраля 2018, 20:04

      УДАЧИ ОЛЕГ,ПОСТАРАЙСЯ ЗЕНИТУ ПОКАЗАТЬ,ЧТО ОНИ ПОТЕРЯЛИ !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 февраля 2018, 19:58

      Попёрло!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 19:44

      Вот будет тема, если у него попрёт в полный рост, как в былые годы!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > insider_retro 6 февраля 2018, 20:04

      порадуемся за парня если попрет

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > insider_retro 6 февраля 2018, 22:27

      Это было бы чудесно, но вряд ли, и я уже объяснил в другом посте почему. Думаю, что и Шатов и Зенит описали Шалимову ситуацию в более розовом цвете, чем она есть. Иначе пошел бы он, бедняга, в родной Урал, команду, на чей стадион приходит полтора болельщика.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 февраля 2018, 19:27

      Хорошее приобретение.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 февраля 2018, 19:02

      Свалит манчини и что......всё....русских продали а недо аргентинцев набрали.....не факт что другому тренеру они будут нужны при условии лимита

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > алекс88 6 февраля 2018, 19:08

      кого продали?

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > алекс88 6 февраля 2018, 20:04

      аргентинцы явно в ЧР не напрягаются , в ЛЕ больше стараются

      4
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