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    Попов: «С Каррерой у нас нормальные отношения, но разговоров о моим будущем не было»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем положении в клубе и главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

    «В медиа пишут, что я не получаю достаточно игрового времени, поэтому хочу уйти. Я провел 66 матчей за сборную Болгарии и, как человек амбициозный, хочу играть в клубе больше. Но ведь это зависит не только от меня — все решает тренерский штаб.

    Я должен выполнять свою работу и использовать любую возможность проявить себя. Разве кто-то из руководства «Спартака» говорил, что клуб намерен продать Попова?

    С Массимо Каррерой у нас абсолютно нормальные отношения. Тренируемся, общаемся. В воскресенье он играл с нами на тренировке, мы были в одной команде. Разговоров о моем будущем у меня с ним не было. Вообще с игроками обычно общаются его помощники.

    Я тяжело переживаю, что не забил ни одного гола в этом сезоне, работаю над собой. Моменты были, но реализовать их не получалось. Я ведь считаюсь атакующим игроком, и от меня ждут голов. То, что я играю ближе к своим воротам, — не оправдание для болельщиков.

    Да, проблемы накапливаются. Но в целом я доволен тем, как складывается моя карьера. Ведь совсем вместо со «Спартаком» я завоевал два трофея», – цитирует болгарина источник со ссылкой на Sport24.

    Попов перешел в «Спартак» в июле 2015 года, покинув «Кубань». Сумма сделки составила 5,4 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2018 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 10:07

      Попова можно бы и отпустить все равно в этом сезоне результативных действий не наблюдается от него да и Ханни взяли.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:27

      Он еще пригодится Спартаку,хотя бы для замены.Игрок опытный.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 февраля 2018, 07:50

      Если бы ты мог 90 минут на одном уровне провести бы-цены тебе не было бы,а в этом сезоне увы ты выглядишь как игрок замены-жаль.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 февраля 2018, 07:43

      Попов как игрок мне всегда нравился. Не понимаю что с ним случилось в этом сезоне? Почему так сдал? Объективно, он сейчас лишний в команде. Особенно с приходом алжирца.

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 февраля 2018, 07:02

      Поп забивает редко, но очень красиво. Голы Рыжикову и Лодыгину вообще восхищяют

      2
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