Попов: «С Каррерой у нас нормальные отношения, но разговоров о моим будущем не было»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем положении в клубе и главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«В медиа пишут, что я не получаю достаточно игрового времени, поэтому хочу уйти. Я провел 66 матчей за сборную Болгарии и, как человек амбициозный, хочу играть в клубе больше. Но ведь это зависит не только от меня — все решает тренерский штаб.

Я должен выполнять свою работу и использовать любую возможность проявить себя. Разве кто-то из руководства «Спартака» говорил, что клуб намерен продать Попова?

С Массимо Каррерой у нас абсолютно нормальные отношения. Тренируемся, общаемся. В воскресенье он играл с нами на тренировке, мы были в одной команде. Разговоров о моем будущем у меня с ним не было. Вообще с игроками обычно общаются его помощники.



Я тяжело переживаю, что не забил ни одного гола в этом сезоне, работаю над собой. Моменты были, но реализовать их не получалось. Я ведь считаюсь атакующим игроком, и от меня ждут голов. То, что я играю ближе к своим воротам, — не оправдание для болельщиков.



Да, проблемы накапливаются. Но в целом я доволен тем, как складывается моя карьера. Ведь совсем вместо со «Спартаком» я завоевал два трофея», – цитирует болгарина источник со ссылкой на Sport24.

Попов перешел в «Спартак» в июле 2015 года, покинув «Кубань». Сумма сделки составила 5,4 миллиона евро.