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    Ещенко: «Милевского и Алиева можно понять. Что плохого после матча послушать музыку, выпить пива?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о периодах карьеры в киевском «Динамо» и «Днепре».

    – С Алиевым и Милевским в «Динамо» общались?

    – У них та же ситуация была: их то брали в команду, то отодвигали. Если бы все было иначе, может, они бы до сих пор играли в «Динамо». Но, повторюсь, система там какая-то своеобразная. Ну да, где-то, может, нарушали режим, но оба выходили на поле и доказывали. Не просто так им капитанскую повязку доверяли.

    – Экс-игрок «Динамо» Милош Нинкович рассказывал, как они с Милевским и Алиевым ходили по клубам до семи утра, а то и до 10. Вы не попадали в их компанию?

    – Бывало. Но только не до семи гуляли, а до двух-трех часов. Если это в свободное время и после позднего матча, почему не пойти? Перед игрой такого никогда не было. Нас ведь молодых проверяли вторые тренеры «Динамо», в 11 часов вечера пробегали по квартирам, смотрели, дома мы или нет. Плюс в различных заведениях клуб своих людей оставлял, чтобы доносили, кто, чем занят.

    С одной стороны, ясно, зачем это делалось: игрокам платили большие деньги и хотели большей ответственности. Но и молодых можно понять: что плохого после матча посидеть с друзьями, послушать музыку, выпить бокал пива? Я нормально к этому отношусь. Однако если на тренировках и в играх не показываешь свой уровень, тогда да, нужно принимать меры.

    – «Днепр», в котором вы были в аренде, мог конкурировать с «Динамо» и «Шахтером»?

    – Мы первый круг закончили на первом месте. «Днепр» тренировал Протасов. Оставалось туров 10-12, но мы не смогли удержаться, третьими, по-моему, стали. Попали в Кубок УЕФА. Но команда у нас хорошая была: Виталий Денисов, Корниленко, Ротань, Коноплянка только начинал, Ролан Гусев, Самодин, Шершун, иностранцы уровневые.

    – Почему все закончилось?

    – Просто пришел Бессонов. Сказал: «Футбол будущего будет в полкасания». И все. Отправил нас пять человек в киевский «Арсенал».

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2018 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:19

      Бурная жизнь,однако зацикливаться на этом не стоит футболисты действительно хорошие и результат давали неплохой.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 февраля 2018, 08:21

      До 10 утра кружку пива? Уж лучше с алкашами во дворе из баклажек пейте до 9-ти вечера и спите до утра в своей моче.Хоть,выспитесь....))

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