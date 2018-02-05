Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаттузо: «Бесит, когда «Милан» хвалят. Посмотрите в турнирную таблицу»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

    «Меня бесит, когда «Милан» хвалят. Просто посмотрите в турнирную таблицу.

    Ради футболки этого клуба и с таким качественным составом мы способны на большее. Надо отложить комплименты в сторону и продолжить работу», – сказал 40-летний итальянец.

    Гаттузо возглавил «россонери» в ноябре. После 23 туров Серии А команда под его руководством занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Прежде чемпион мира-2006 тренировал «Пизу», «ОФИ», «Палермо» и «Сьон».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 февраля 2018, 19:37

      Объективно и честно сказал. Успеха ему на тренерском поприще с Миланом!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 февраля 2018, 00:47

      Согласен! Попадут в пятерку лучших, тогда можно начинать хвалить!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11