Гаттузо: «Бесит, когда «Милан» хвалят. Посмотрите в турнирную таблицу»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Меня бесит, когда «Милан» хвалят. Просто посмотрите в турнирную таблицу.

Ради футболки этого клуба и с таким качественным составом мы способны на большее. Надо отложить комплименты в сторону и продолжить работу», – сказал 40-летний итальянец.

Гаттузо возглавил «россонери» в ноябре. После 23 туров Серии А команда под его руководством занимает восьмое место в турнирной таблице.

Прежде чемпион мира-2006 тренировал «Пизу», «ОФИ», «Палермо» и «Сьон».