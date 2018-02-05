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  • Esporte Interativo: Вериссимо подпишет со «Спартаком» контракт на 5 лет

Esporte Interativo: Вериссимо подпишет со «Спартаком» контракт на 5 лет

5 февраля 2018, 21:39
17

Издание Esporte Interativo сообщило подробности перехода Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак».

Согласно источнику, сумма сделки составит 7,5 миллионов евро, а не 8,5, как ранее передал ресурс UOL. Ожидается, что договор с 22-летним бразильцем будет подписан сроком на пять лет. В контракте будут предусмотрены бонусы.

«Сантос» заработает на продаже 6 миллионов, остальные 1,5 получит фирма, представляющая интересы Вериссимо.

Статистика игрока в сезоне-2017/18 – один гол и 10 желтых карточек в 45 матчах всех турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (17)
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mialkov
1517856540
Серия № 128...
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VVM1964
1517856851
Ну , лям сторговали - это хорошо , теперь посмотрим , что из себя представляет .
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Kрейсер
1517857191
Если всё-таки подпишут - это правильное решение. Максимович - всего лишь в аренде. По окончании аренды вернётся в Наполи, ибо Спартак не потянет его трансфер. Никола - временщик (к сожалению). Вокруг временщика оборону не строят. Срочно залатать дыру можно, но будущего у этого нет. Надеюсь всё срастётся с Вериссимо.
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батог
1517857485
Похоже Спартак слегка прибарахлился! Ну и славненько! Только умеют же покупцы в Спартаке резину тянуть!
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Полная Канистра
1517859083
я чё то не в восторге от этой новости и самого игрока да ещё на 5 лет
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RedWhiteFans2
1517859175
Нужно быть реалистом и сказать, что Кутепов особо жопу не рвёт. А нужны игроки которые будут это делать. И пока в контрактах не будет соответствующих здюлей, все так и будет. Матч играю, матч халявлю. Денежки то капают.
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Недовольный
1517864951
Инсаурральде 2.Сейчас на 5 лет за семь лямов подписали,через 2 года будут пытаться хотя бы за лям продать
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VSt
1517869607
Вроде Спартак укомплектовался. Круче, чем за летнее окно. Федун, таки поверил в команду?
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zigbert
1517898147
Будем надеяться на его надежную игру.
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OfaZavr
1517899729
настолько уже оскомину набили новости про него и бесконечные торги что радости особой нет, но ладно посмотрим...
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