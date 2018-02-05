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    Esporte Interativo: Вериссимо подпишет со «Спартаком» контракт на 5 лет

    Издание Esporte Interativo сообщило подробности перехода Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак».

    Согласно источнику, сумма сделки составит 7,5 миллионов евро, а не 8,5, как ранее передал ресурс UOL. Ожидается, что договор с 22-летним бразильцем будет подписан сроком на пять лет. В контракте будут предусмотрены бонусы.

    «Сантос» заработает на продаже 6 миллионов, остальные 1,5 получит фирма, представляющая интересы Вериссимо.

    Статистика игрока в сезоне-2017/18 – один гол и 10 желтых карточек в 45 матчах всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 21:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 6 февраля 2018, 11:43

      Моя тёща предсказала этот переход!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 09:48

      настолько уже оскомину набили новости про него и бесконечные торги что радости особой нет, но ладно посмотрим...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:22

      Будем надеяться на его надежную игру.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 февраля 2018, 01:26

      Вроде Спартак укомплектовался.
      Круче, чем за летнее окно. Федун, таки поверил в команду?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 февраля 2018, 00:09

      Инсаурральде 2.Сейчас на 5 лет за семь лямов подписали,через 2 года будут пытаться хотя бы за лям продать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 февраля 2018, 22:32

      Нужно быть реалистом и сказать, что Кутепов особо жопу не рвёт. А нужны игроки которые будут это делать. И пока в контрактах не будет соответствующих здюлей, все так и будет. Матч играю, матч халявлю. Денежки то капают.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 22:31

      я чё то не в восторге от этой новости и самого игрока да ещё на 5 лет

      4
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 5 февраля 2018, 22:15

      что то похоже на постепенное обновление состава...в след сезоне похоже старички на лавку или выход

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 февраля 2018, 22:04

      Похоже Спартак слегка прибарахлился! Ну и славненько! Только умеют же покупцы в Спартаке резину тянуть!

      3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 5 февраля 2018, 21:59

      Если всё-таки подпишут - это правильное решение.
      Максимович - всего лишь в аренде. По окончании аренды вернётся в Наполи, ибо Спартак не потянет его трансфер. Никола - временщик (к сожалению). Вокруг временщика оборону не строят. Срочно залатать дыру можно, но будущего у этого нет.
      Надеюсь всё срастётся с Вериссимо.

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