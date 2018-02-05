Esporte Interativo: Вериссимо подпишет со «Спартаком» контракт на 5 лет

Издание Esporte Interativo сообщило подробности перехода Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак».

Согласно источнику, сумма сделки составит 7,5 миллионов евро, а не 8,5, как ранее передал ресурс UOL. Ожидается, что договор с 22-летним бразильцем будет подписан сроком на пять лет. В контракте будут предусмотрены бонусы.

«Сантос» заработает на продаже 6 миллионов, остальные 1,5 получит фирма, представляющая интересы Вериссимо.

Статистика игрока в сезоне-2017/18 – один гол и 10 желтых карточек в 45 матчах всех турниров.