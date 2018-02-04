Манчини – о матче со «Слованом»: «Прибережем голы для «Селтика»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча со «Слованом» (0:0). Специалист отметил, что петербургская команда приберегла голы для встречи в Лиге Европы с «Селтиком».

– Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с «Селтиком», то я считаю, что еще рано пока об этом говорить – все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– На сборе в Эмиратах «Зенит» в каждом матче забивал по 4-5 мячей в каждом матче. Безусловно, это зависело еще и от уровня соперников, но сегодня отличиться не удалось. Расстраивает ли этот фактор вас или не играет никакой роли?

– Нет, я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережем голы для «Селтика» – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

– Вскоре «Зениту» предстоит встретиться с «Црвеной Звездой». Какая из этих команд чисто гипотетически по стилю похожа на «Селтик»? Началось ли уже какое-то моделирование предстоящей игры или десять дней – это еще слишком большой срок?

– Все-таки я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни «Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки.