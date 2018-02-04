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    Манчини – о матче со «Слованом»: «Прибережем голы для «Селтика»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча со «Слованом» (0:0). Специалист отметил, что петербургская команда приберегла голы для встречи в Лиге Европы с «Селтиком».

    – Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с «Селтиком», то я считаю, что еще рано пока об этом говорить – все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

    – На сборе в Эмиратах «Зенит» в каждом матче забивал по 4-5 мячей в каждом матче. Безусловно, это зависело еще и от уровня соперников, но сегодня отличиться не удалось. Расстраивает ли этот фактор вас или не играет никакой роли?

    – Нет, я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережем голы для «Селтика» – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

    – Вскоре «Зениту» предстоит встретиться с «Црвеной Звездой». Какая из этих команд чисто гипотетически по стилю похожа на «Селтик»? Началось ли уже какое-то моделирование предстоящей игры или десять дней – это еще слишком большой срок?

    – Все-таки я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни «Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 20:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 февраля 2018, 00:02

      не верю ни одному слову.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 22:20

      Нынче тяжело двигались и играли без куража, почти мучились!
      Надеюсь, что это начал накапливаться нужный потенциал для Селтика!
      Может пора команде показать пряник в виде отдыха, а то всё кнут тренировок и пахоты!)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > insider_retro 4 февраля 2018, 23:41

      ну наших без кнута играть не заставишь))))))))))

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 4 февраля 2018, 21:59

      При персональной опеке с Селтиком как со Слованом вы так ничего не забьёте

      3
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > BuenosArgentina 4 февраля 2018, 23:40

      такой результат в первом матче нас вполне устроит

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 февраля 2018, 21:56

      Дежурное заявление для прессы, на самом деле он знает что матч не получился: не смогли выйти из под прессинга, временами оборона проваливалась, выглядели тяжело и неповоротливо, видимо физические нагрузки между матчами довольно тяжёлые, Слован выглядел свежеее, наверное потому что не устал, а хотя может это и было нужно от ребят, выносливость... ?

      6
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 февраля 2018, 20:41

      ну ну поживем увидим

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 4 февраля 2018, 20:32

      ...Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен...
      Что ты там куришь,Манчини!!?

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