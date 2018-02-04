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  • Манчини – о матче со «Слованом»: «Прибережем голы для «Селтика»

Манчини – о матче со «Слованом»: «Прибережем голы для «Селтика»

4 февраля 2018, 20:25
8

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги товарищеского матча со «Слованом» (0:0). Специалист отметил, что петербургская команда приберегла голы для встречи в Лиге Европы с «Селтиком».

– Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с «Селтиком», то я считаю, что еще рано пока об этом говорить – все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– На сборе в Эмиратах «Зенит» в каждом матче забивал по 4-5 мячей в каждом матче. Безусловно, это зависело еще и от уровня соперников, но сегодня отличиться не удалось. Расстраивает ли этот фактор вас или не играет никакой роли?

– Нет, я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережем голы для «Селтика» – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

– Вскоре «Зениту» предстоит встретиться с «Црвеной Звездой». Какая из этих команд чисто гипотетически по стилю похожа на «Селтик»? Началось ли уже какое-то моделирование предстоящей игры или десять дней – это еще слишком большой срок?

– Все-таки я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни «Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Манчини Роберто
Комментарии (8)
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upiter622
1517765572
...Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен... Что ты там куришь,Манчини!!?
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серега кашин
1517766099
ну ну поживем увидим
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Zubo
1517770581
Дежурное заявление для прессы, на самом деле он знает что матч не получился: не смогли выйти из под прессинга, временами оборона проваливалась, выглядели тяжело и неповоротливо, видимо физические нагрузки между матчами довольно тяжёлые, Слован выглядел свежеее, наверное потому что не устал, а хотя может это и было нужно от ребят, выносливость... ?
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BuenosArgentina
1517770767
При персональной опеке с Селтиком как со Слованом вы так ничего не забьёте
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insider_retro
1517772050
Нынче тяжело двигались и играли без куража, почти мучились! Надеюсь, что это начал накапливаться нужный потенциал для Селтика! Может пора команде показать пряник в виде отдыха, а то всё кнут тренировок и пахоты!)))
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anatolich72
1517778150
не верю ни одному слову.
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