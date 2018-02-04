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    Терентьев: «За десять матчей вполне можно отыграть отставание от «Локомотива»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

    — На первом сборе «Зенит» одержал три крупных победы над чемпионами Дании, Чехии и Китая. Болельщики даже забеспокоились – не слишком ли маленькие нагрузки, раз команда так играет уже в январе.

    — Нагрузки были! Да, летом было немного тяжелее, но и зимой тренеры нас прилично загрузили работой над «физикой». Сам удивляюсь тому, как у нас все получилось в товарищеских матчах. Дело не только в результатах – был очень хороший контроль мяча.

    Возможно, из-за того, что в Дубае отличные поля. На них легче играть в комбинационный футбол. В России с этим сложнее – где-то синтетика, где-то поля такие, что мешают играть. Поэтому в премьер-лиге не всегда получается показывать такой футбол.

    — После крупных побед в товарищеских матчах отставание в восемь очков от «Локомотива» уже не выглядит таким непреодолимым? Оптимизм есть?

    — Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков. «Спартак» в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют.

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах, и отстает от лидера чемпионата «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: Р-Спорт

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    04.02.2018 14:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 февраля 2018, 11:24

      Можно конечно и отыграть такой отрыв , но есть и такая же вероятность его увеличить. Тем более предстоит Зениту играть не на отличных дубайских газонах , а на российских спортивно-огородных полях

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 февраля 2018, 20:55

      Паровоз умчался слишком далеко, теоретически догнать можно, но практически это очень сложная задача для Зенита и для остальных претендентов....удачи всем соискателям )))

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 февраля 2018, 19:29

      Возможно всё -- но не всё осуществимо !

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 4 февраля 2018, 17:56

      ну так и локо , я думаю, не настроен терять очки.. чоуж... коли просрали первую половину сезона, хотябы заключительную без ничьих и поражений надо пройти.. а там уж какое будет место такое пусь и будет

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2018, 17:56

      Рановато сломанный нос задирать...

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 февраля 2018, 17:06

      Теоретически все-все можно, а на практике?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2018, 17:03

      соперники потеряют ??????? а вы милейший сударь ни чего не потеряете

      7
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 февраля 2018, 16:44

      в прошлом году 5 очков не отыграли, а 8 тем более

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 февраля 2018, 16:42

      Наш паровоз, вперёд лети!
      Очень симпатичная, организованная команда!
      С ув.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 февраля 2018, 15:52

      Терентьев, Терентьев ... а кто это такой? Барези, Мальдини или на худой конец Кришито?

      0
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