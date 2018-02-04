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  • Терентьев: «За десять матчей вполне можно отыграть отставание от «Локомотива»

Терентьев: «За десять матчей вполне можно отыграть отставание от «Локомотива»

4 февраля 2018, 14:02
20

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

— На первом сборе «Зенит» одержал три крупных победы над чемпионами Дании, Чехии и Китая. Болельщики даже забеспокоились – не слишком ли маленькие нагрузки, раз команда так играет уже в январе.

— Нагрузки были! Да, летом было немного тяжелее, но и зимой тренеры нас прилично загрузили работой над «физикой». Сам удивляюсь тому, как у нас все получилось в товарищеских матчах. Дело не только в результатах – был очень хороший контроль мяча.

Возможно, из-за того, что в Дубае отличные поля. На них легче играть в комбинационный футбол. В России с этим сложнее – где-то синтетика, где-то поля такие, что мешают играть. Поэтому в премьер-лиге не всегда получается показывать такой футбол.

— После крупных побед в товарищеских матчах отставание в восемь очков от «Локомотива» уже не выглядит таким непреодолимым? Оптимизм есть?

— Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков. «Спартак» в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах, и отстает от лидера чемпионата «Локомотива» на восемь очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Терентьев Денис
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mdu86
1517743773
Кругом одни предсказатели из Зенита, Спартака и ЦСКА... Значит они терять очки не будут, а соперники ну по-любому... )))
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DOCTOR PENALTY
1517744123
Мяч вам в ноги, отыгрывайте!
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ribavadim
1517744893
Можно...
Ответить
hevbn 28
1517745055
Про то что в "товарниках" в Дубаи играть лучше получается чем в России из-за полей напоминает анекдот про неудачливого танцора которому вечно что то мешало. А по поводу чемпионской гонки любой представитель команд находящийся со второго по пятое место не может по другому говорить иначе его никто не поймет.А как будет на самом деле посмотрим.
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woyser
1517746068
Это РФПЛ ничего нельзя сказать наверника. Естественно мы надеемся на самый лучший результат и будем болеть за Зенит!
Ответить
insider_retro
1517746540
Играйте и радуйте болельщиков, раз идёт пруха! Подбор игроков классный, всё есть для достижения результата! В чемпионате возможно многое, но не всё и не всегда! А вот в Еуропе хотелось бы резонансного шороха и уверенных побед!!
Ответить
Tostao
1517748751
Терентьев, Терентьев ... а кто это такой? Барези, Мальдини или на худой конец Кришито?
Ответить
Par Mezan
1517751742
Наш паровоз, вперёд лети! Очень симпатичная, организованная команда! С ув.
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Полная Канистра
1517753011
соперники потеряют ??????? а вы милейший сударь ни чего не потеряете
Ответить
SunRomeS
1517753163
Теоретически все-все можно, а на практике?
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