Терентьев: «За десять матчей вполне можно отыграть отставание от «Локомотива»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

— На первом сборе «Зенит» одержал три крупных победы над чемпионами Дании, Чехии и Китая. Болельщики даже забеспокоились – не слишком ли маленькие нагрузки, раз команда так играет уже в январе.

— Нагрузки были! Да, летом было немного тяжелее, но и зимой тренеры нас прилично загрузили работой над «физикой». Сам удивляюсь тому, как у нас все получилось в товарищеских матчах. Дело не только в результатах – был очень хороший контроль мяча.

Возможно, из-за того, что в Дубае отличные поля. На них легче играть в комбинационный футбол. В России с этим сложнее – где-то синтетика, где-то поля такие, что мешают играть. Поэтому в премьер-лиге не всегда получается показывать такой футбол.

— После крупных побед в товарищеских матчах отставание в восемь очков от «Локомотива» уже не выглядит таким непреодолимым? Оптимизм есть?

— Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков. «Спартак» в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах, и отстает от лидера чемпионата «Локомотива» на восемь очков.