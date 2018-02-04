Терентьев: «Уже сейчас готов сыграть с «Селтиком»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

— В межсезонье обычно спрашивают, на сколько процентов игрок готов к официальным матчам, но до игры с «Селтиком» осталось меньше двух недель. Можно сказать, что уже сейчас вы можете выйти и сыграть против шотландцев?

— Знаете, – готов! В начале первого сбора было тяжело, но на второй неделе уже чувствовал себя отлично. Другой вопрос, что мои ощущения это одно, а в реальности – другое. Вряд ли кто-то способен подготовиться на 100 процентов за один сбор. У нас еще есть время – будем работать и прибавлять.

— Первый матч против «Селтика» вы сыграете на выезде на очень антуражной арене, куда всегда ходят много болельщиков. Какие ожидания от матча?

— Сам факт, что сыграем в Британии, завораживает. Наверняка придет много болельщиков, там всегда хорошая атмосфера. Но пока еще рано об этом думать – мы пока еще даже не смотрели матчи «Селтика». Работаем над своей игрой.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет 15 февраля в Глазго. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.