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    Терентьев: «Уже сейчас готов сыграть с «Селтиком»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

    — В межсезонье обычно спрашивают, на сколько процентов игрок готов к официальным матчам, но до игры с «Селтиком» осталось меньше двух недель. Можно сказать, что уже сейчас вы можете выйти и сыграть против шотландцев?

    — Знаете, – готов! В начале первого сбора было тяжело, но на второй неделе уже чувствовал себя отлично. Другой вопрос, что мои ощущения это одно, а в реальности – другое. Вряд ли кто-то способен подготовиться на 100 процентов за один сбор. У нас еще есть время – будем работать и прибавлять.

    — Первый матч против «Селтика» вы сыграете на выезде на очень антуражной арене, куда всегда ходят много болельщиков. Какие ожидания от матча?

    — Сам факт, что сыграем в Британии, завораживает. Наверняка придет много болельщиков, там всегда хорошая атмосфера. Но пока еще рано об этом думать – мы пока еще даже не смотрели матчи «Селтика». Работаем над своей игрой.

    Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет 15 февраля в Глазго. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    04.02.2018 12:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 9 февраля 2018, 13:38

      Вряд ли кто-то способен подготовиться на 100 процентов за один сбор
      Я ни фига не понимаю в современном мире , как будто команда с нуля начинает играть в футбол , вообще впервый, не подготовиться за сбор?))
      то есть не было первой половины чемпионата? не было футбола вообще в жизни?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 4 февраля 2018, 14:07

      Терентьев новая зенитовская звезда?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > gunstilzit 4 февраля 2018, 14:25

      Неее.., еще только ростовская...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 13:35

      Сейчас Селтик обычный середнячок ,каких много в Европе.В былые времена он представлял грозную силу.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > zigbert 4 февраля 2018, 14:24

      Естественно... Сейчас самый мощный клуб в Европе, - это Атлетик из Бильбао...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 12:45

      Готовьтесь и прибавляйте, тем более Селтик сейчас не в поряде, бездарно проиграв крайнюю игру середняку лиги!

      2
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      Рейтинг: +16

      Rom4eggg > insider_retro 4 февраля 2018, 13:50

      У каждого есть осечки .недооценивать не стоит.

      1
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