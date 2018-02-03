Тотти: «Думаю, у Джикии есть шансы сыграть на ЧМ-2018, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти, принявший участие в традиционном Кубке легенд в Москве в составе сборной Италии, считает, что защитник «Спартака» и национальной команды России Георгий Джикия может успеть восстановиться к чемпионату мира-2018.

«Я недавно виделся с Джикией. Думаю, у него есть шансы сыграть на чемпионате мира. Во-первых, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов. Во-вторых, у Джикии сильный характер и он действительно хочет быстрее восстановиться. В-третьих, немного удачи – и все получится», – сказал Тотти.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе красно-белых в ОАЭ. На лечение 24-летнему игроку может понадобиться пять-шесть месяцев.