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  • Тотти: «Думаю, у Джикии есть шансы сыграть на ЧМ-2018, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов»

Тотти: «Думаю, у Джикии есть шансы сыграть на ЧМ-2018, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов»

3 февраля 2018, 18:17
16

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти, принявший участие в традиционном Кубке легенд в Москве в составе сборной Италии, считает, что защитник «Спартака» и национальной команды России Георгий Джикия может успеть восстановиться к чемпионату мира-2018.

«Я недавно виделся с Джикией. Думаю, у него есть шансы сыграть на чемпионате мира. Во-первых, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов. Во-вторых, у Джикии сильный характер и он действительно хочет быстрее восстановиться. В-третьих, немного удачи – и все получится», – сказал Тотти.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе красно-белых в ОАЭ. На лечение 24-летнему игроку может понадобиться пять-шесть месяцев.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Спартак Тотти Франческо Джикия Георгий
Комментарии (16)
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Spartak 777
1517671303
Защитник Ромы ???? Как вы могли "ОПОРНИКА" защитником назвать ???? еще бы написали Тотти нападающий !!!!!
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OfaZavr
1517671754
насчет Джикии его слова обнадеживают, а вот что Тотти защитник это уже не в какие ворота))
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InterMilLano1908
1517673181
Филимонов пьяный мудак(кто смотрел кубок легенд тот поймет) Итальянцы привезли старый состав, вратарь там вообще дед угарный был и наши поддавались им, но лишь млять для Филиммонова это был матч жизни, будту финал ЛЧ играл....
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xxxl8484
1517673817
Бомбардир, какой же Тотти защитник, вы че пишете то А?
Ответить
xxxl8484
1517673854
https://bombardir.ru/player/5588
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multi1984
1517674843
Тотти нападающий!
Ответить
84aivengo
1517676152
доктор мариарти.... так мне привиделось сначала )))) джикии скорейшего выздоровления !!!
Ответить
лёха м
1517678219
жора ждём.скорейшего выздоровления
Ответить
momwig_
1517690049
Бомбардир, это что??! Тотти - защитник?! Боже..
Ответить
yorgenbarenz
1517981760
Тотти большой фан российского футбола? С Джикией на короткой ноге,общаются непринуждённо....
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