Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тотти: «Думаю, у Джикии есть шансы сыграть на ЧМ-2018, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов»

    Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти, принявший участие в традиционном Кубке легенд в Москве в составе сборной Италии, считает, что защитник «Спартака» и национальной команды России Георгий Джикия может успеть восстановиться к чемпионату мира-2018.

    «Я недавно виделся с Джикией. Думаю, у него есть шансы сыграть на чемпионате мира. Во-первых, потому что доктор Мариани – один из лучших специалистов. Во-вторых, у Джикии сильный характер и он действительно хочет быстрее восстановиться. В-третьих, немного удачи – и все получится», – сказал Тотти.

    Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена 18 января в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на первом зимнем сборе красно-белых в ОАЭ. На лечение 24-летнему игроку может понадобиться пять-шесть месяцев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 февраля 2018, 08:36

      Тотти большой фан российского футбола? С Джикией на короткой ноге,общаются непринуждённо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 февраля 2018, 23:34

      Бомбардир, это что??! Тотти - защитник?! Боже..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 3 февраля 2018, 20:16

      жора ждём.скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2018, 19:42

      доктор мариарти.... так мне привиделось сначала )))) джикии скорейшего выздоровления !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 3 февраля 2018, 19:20

      Тотти нападающий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      xxxl8484 3 февраля 2018, 19:04

      https://bombardir.ru/player/5588

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      xxxl8484 3 февраля 2018, 19:03

      Бомбардир, какой же Тотти защитник, вы че пишете то А?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 3 февраля 2018, 18:53

      Филимонов пьяный мудак(кто смотрел кубок легенд тот поймет) Итальянцы привезли старый состав, вратарь там вообще дед угарный был и наши поддавались им, но лишь млять для Филиммонова это был матч жизни, будту финал ЛЧ играл....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 3 февраля 2018, 18:39

      Тотти настоящий футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:29

      насчет Джикии его слова обнадеживают, а вот что Тотти защитник это уже не в какие ворота))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11