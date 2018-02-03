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    В «Црвене Звезде» подтвердили интерес российских клубов к Боаки

    Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки может нынешней зимой продолжить карьеру в одном из российских клубов, сообщил спортивный директор красно-белых Митар Мркела.

    «Уход Боаки нынешней зимой возможен. К нему есть интерес клубов из России и Китая, поэтому вариант с его уходом в феврале вероятен», – приводит слова Мркелы «Спортски Журнал».

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах ганца заинтересован ЦСКА.

    В текущем сезоне Боаки провел 28 матчей, записав в свой актив 23 гола и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 12:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:01

      интересный персонаж, любопытно в какой клуб перейдет и как себя здесь проявит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 14:45

      Статистика конечно феноминальная, но это же чемпионат Сербии! Еще свежи в памяти воспоминания о Шкулетиче!

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 3 февраля 2018, 14:41

      Эх, надо бы до кучи к Мусе и Вите прикупить и Боаки (вероятнее всего цена на него небольшая), тогда бы и конкуренция у напов армейцев была. А сейчас альтернативы среди нападающих у армейцев (впрочем, как и у защитников) нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 14:28

      Для «Црвены Звезды» возможен хороший бизнес, а для покупателей возможно приобретение забивного нападающего!
      Ждём, когда интерес перерастёт в сделку!))

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 13:08

      Ну так я еще вначале января писал, что надо присмотреться к нему 23 гола 8 из них в ле

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