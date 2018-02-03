В «Црвене Звезде» подтвердили интерес российских клубов к Боаки

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки может нынешней зимой продолжить карьеру в одном из российских клубов, сообщил спортивный директор красно-белых Митар Мркела.

«Уход Боаки нынешней зимой возможен. К нему есть интерес клубов из России и Китая, поэтому вариант с его уходом в феврале вероятен», – приводит слова Мркелы «Спортски Журнал».

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах ганца заинтересован ЦСКА.

В текущем сезоне Боаки провел 28 матчей, записав в свой актив 23 гола и три результативные передачи.