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    Бышовец: «Смолов отказал «Зениту». Это говорит о его порядочности»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о решении нападающего «Краснодара» Федора Смолова не покидать клуб в зимнее трансферное окно.

    «Я всегда предполагал, что Федору Смолову лучше будет остаться в клубе. В «Краснодаре» он лидер, у него прекрасные отношения с партнерами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, — не самый лучший вариант.

    Чемпионат мира — это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.

    Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в «Краснодаре» играет очень большую роль. К тому же переход в «Зенит» — это новый тренер и новые требования. Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно», — сказал Бышовец.

    Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2018 23:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 февраля 2018, 21:30

      Фёдор правильно сделал ! Только положительное мнение о игроке и человекеэ

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 12:51

      играя в своём клубе -- это дороже денег стоит Очень верное решение принял зная что там всё как по маслу не получится примеров дохрена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 3 февраля 2018, 10:48

      Из Краснодара в Зенит?!! А смысл? Только деньги? Так Смолову, по моему мнению, больше нужна ИГРА.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 февраля 2018, 08:03

      Это говорит о его уме-он же не слепой-видит что с нынешним тренером русским в команде делать нечего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 февраля 2018, 05:18

      сделано по мужски

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 3 февраля 2018, 00:18

      В том то и дело что на носу ЧМ, и его переход в Зенит не был бы правильным. Перейди в Зенит, никто не гарантирует ему место в основном составе... новый тренер, новые требования... Для себя он рассудил абсолютно правильно.
      Но не удивлюсь если летом он окажется в Питере))

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 февраля 2018, 00:04

      НЕ переход в зенит говорит о том, что его не папа Карло делал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 3 февраля 2018, 00:01

      Писать такую чушь говорит о недалекости самого неудачного тренера сборной России всех времен.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 февраля 2018, 23:19

      Редиска! Нехороший человек.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 февраля 2018, 23:15

      Согласен! Переход в зенит это 50на 50 можно заиграть а можно и на скамейке очутиться тем более как там любят тренеров постоянно менять.

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