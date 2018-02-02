Бышовец: «Смолов отказал «Зениту». Это говорит о его порядочности»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о решении нападающего «Краснодара» Федора Смолова не покидать клуб в зимнее трансферное окно.

«Я всегда предполагал, что Федору Смолову лучше будет остаться в клубе. В «Краснодаре» он лидер, у него прекрасные отношения с партнерами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, — не самый лучший вариант.

Чемпионат мира — это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.

Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в «Краснодаре» играет очень большую роль. К тому же переход в «Зенит» — это новый тренер и новые требования. Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно», — сказал Бышовец.

Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».