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  • Бышовец: «Смолов отказал «Зениту». Это говорит о его порядочности»

Бышовец: «Смолов отказал «Зениту». Это говорит о его порядочности»

2 февраля 2018, 23:09
9

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о решении нападающего «Краснодара» Федора Смолова не покидать клуб в зимнее трансферное окно.

«Я всегда предполагал, что Федору Смолову лучше будет остаться в клубе. В «Краснодаре» он лидер, у него прекрасные отношения с партнерами. Поехать в зарубежный клуб, не имея предложений, которые можно было бы связывать с большой перспективой, — не самый лучший вариант.

Чемпионат мира — это шанс, чтобы проявить себя. Ведь не было ясности, будет ли у Смолова постоянное место в основе в зарубежном клубе.

Мы знаем, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». Это говорит о его порядочности и о том, что он уважает свою нынешнюю команду и тренера. Аура рабочей атмосферы в «Краснодаре» играет очень большую роль. К тому же переход в «Зенит» — это новый тренер и новые требования. Я думаю, что все эти факторы вместе повлияли на его решение. Считаю, что он поступил абсолютно правильно», — сказал Бышовец.

Напомним, что Смоловым интересовался «Вест Хэм».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор
Комментарии (9)
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deinego77@yandex.ru
1517602535
Согласен! Переход в зенит это 50на 50 можно заиграть а можно и на скамейке очутиться тем более как там любят тренеров постоянно менять.
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Zeff
1517602768
Редиска! Нехороший человек.
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stream15
1517605284
Писать такую чушь говорит о недалекости самого неудачного тренера сборной России всех времен.
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anatolich72
1517605457
НЕ переход в зенит говорит о том, что его не папа Карло делал.
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Nekit92
1517606303
В том то и дело что на носу ЧМ, и его переход в Зенит не был бы правильным. Перейди в Зенит, никто не гарантирует ему место в основном составе... новый тренер, новые требования... Для себя он рассудил абсолютно правильно. Но не удивлюсь если летом он окажется в Питере))
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sprint5
1517624316
сделано по мужски
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Диктор
1517634207
Это говорит о его уме-он же не слепой-видит что с нынешним тренером русским в команде делать нечего.
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mamba9090909
1517644116
Из Краснодара в Зенит?!! А смысл? Только деньги? Так Смолову, по моему мнению, больше нужна ИГРА.
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Полная Канистра
1517651510
играя в своём клубе -- это дороже денег стоит Очень верное решение принял зная что там всё как по маслу не получится примеров дохрена
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